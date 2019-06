Encuentros íntimos con el luthier

Una antigua casona de los años ’30 enclavada en Parque Centenario alberga el taller de luthería de Hernán Venturini, un fabricante de instrumentos de cuerdas que de tanto observar cómo notables músicos probaban el sonido de sus guitarras, craneó una movida que abrirá este jueves: el ciclo de Conciertos en el Taller, por el que pasarán compositores e intérpretes de la talla de Juan Falú, Cecilia Todd, Luciana Jury, Verónica Condomí, Ernesto Snajer y Franco Luciani, entre otros.



Conciertos en el Taller es pionero en este tipo de eventos en la Argentina, no sólo por el entorno donde se llevarán a cabo los recitales, sino también por la estrategia de promoción y difusión que utilizará. En primer lugar, la presencia en vivo del público será muy limitada –la capacidad del taller permite ubicar a sólo 25 personas–, las que accederán por sorteo y de manera gratuita a los shows. Para participar de los mismos y ver en vivo la primera edición de estos encuentros musicales sorpresa, hay que seguir las redes –Facebook e Instagram– de Conciertos en el Taller.

Los afortunados asistentes no conocerán el nombre del artista convocado en cada fecha hasta el mismísimo momento del evento. “Queremos darle la misma importancia a todos los músicos que participarán, independientemente de que sean popularmente conocidos o no, ya que todos comparten un gran talento musical”, explica Verónica Sandler, productora general del ciclo.

La dinámica propuesta será así: mientras el anfitrión trabaje sobre maderas y clavijeros, hará las veces de presentador y confidente musical para introducir las melodías que los artistas tocarán en cada velada. Sonidos, destreza y emociones entrecruzarán al luthier, los intérpretes y el público. “La idea de hacer conciertos en el taller surgió naturalmente mientras escuchaba a los músicos probar los instrumentos que venían a retirar”, comenta Venturini. “Estas situaciones siempre me resultaron muy placenteras e íntimas porque me daban la posibilidad de gozar de la música mientras trabajaba, así que me pareció que sería bueno abrir esta experiencia a otras personas para que también pudieran disfrutar de estos momentos como los disfruto yo”.

Venturini es un reconocido luthier de guitarras clásicas y eléctricas, quien también fabrica bajos y otros instrumentos de cuerdas. Comprometido con el medio ambiente, hasta se dio maña para transformar maderas de pallets o de cajones de frutas encontradas en la calle en guitarras armoniosas. También se destaca como una suerte de cirujano de guardia de instrumentos. Tiempo atrás, Cecilia Todd estaba de gira por Buenos Aires y tuvo un problema con su cuatro, que Venturini reparó de emergencia.

De vez en cuando, Juan Falú suele ir al taller de "Ventu" –como se lo conoce en el ambiente–, a tomar mate y a charlar de la vida y de la música. Por eso dice que se sumó gustoso al ciclo de conciertos porque conoce “el talento, la sensibilidad y la pasión de Hernán Venturini para encarar todo lo vinculado al arte guitarrístico. Tengo el orgullo de tocar una de sus guitarras, y conozco el respeto que tiene por sus mayores, que lo demostró en la relación muy estrecha que estableció con el patriarca de los luthiers argentinos, don Francisco Estrada Gómez”.

Otra de las participantes de la iniciativa, Verónica Condomí, habla de sus “ganas de colaborar en una propuesta nueva, ya que conozco el taller desde hace mucho tiempo y me parece que el trabajo es sumamente artesanal, dedicado y con compromiso personal. Es una alegría que Hernán nos haya invitado a tocar junto a mi colega Matías Betti en este nuevo ámbito". Con ella coincide Ernesto Snajer, quien celebra que “se abra un espacio para tocar. Y en este caso, tiene el plus de ser el espacio de un amigo personal, que encima es un gran luthier. Hernán siempre está generando cosas y es una persona tenaz. Me da mucha alegría participar".

Franco Luciani elogia “esto de los conciertos íntimos, que son una opción diferente a lo convencional y que genera otra comunicación para el músico y para la gente. Es algo que se da en todo el mundo: yo lo he hecho en Canadá y en Europa, donde generalmente se toca sin equipos de sonido. En Buenos Aires está menos instituido que en otros lugares, siendo que es una ciudad tan grande. Hernán es un gran profesional que está el servicio de la música, somos muchos los colegas que coincidimos en eso y por eso estaremos en el ciclo”.

En relación a la difusión del proyecto, el objetivo es generar productos audiovisuales y fotográficos que serán viralizados para llegar a todo el mundo. “A través de las imágenes vamos a generar un contenido que transmita la magia que se produce entre el trabajo del luthier y su resultado final, la música”, detalla Paola Evelina Gallarato, fotógrafa y diseñadora de la imagen del ciclo, quien encabezará el equipo audiovisual junto al realizador Esteban Depetris.

“Nuestra intención es conseguir el sponsoreo de empresas que estén relacionados con esta movida para financiar el ciclo, como por ejemplo marcas de instrumentos musicales, de sonido o bodegas, y vamos a pedir el apoyo del Fondo Nacional de las Artes”, anticipa la productora Sandler. Conciertos en el taller es un proyecto independiente y autogestivo que tiene como referentes a prestigiosas propuestas como Sofar y Tiny Desk, las que ofician de vidriera para una gran variedad de artistas nacionales e internacionales. “Esa fue la inspiración para este ciclo: desde mi taller de luthier a todo el mundo”, concluye Venturini.