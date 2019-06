En el cuarto día de apagón, que dejó sin luz a las localidades de Villa Elisa, City Bell y Gorina, al norte de la capital bonaerense, miles de usuarios permanecían sin servicio eléctrico. Para muchas familias, especialmente en los barrios más vulnerables, la angustia y la preocupación se acentuó ante la imposibilidad de calefaccionarse --muchas casas lo hacen con estufas eléctricas por falta de gas natural-- en una semana en la que comenzaron a sentirse los primeros fríos. Sin embargo, fue el estado de incertidumbre de los vecinos el denominador común en todas las zonas afectadas: unos, porque no saben hasta cuándo continuarán a oscuras; otros, porque aunque les restablecieron el servicio, no saben cuánto les durará. La situación se mantuvo durante todo el día, a pesar de que a la mañana la empresa Edelap informó que el cable subterráneo de Alta Tensión que produjo la falla se encontraba "operativo y en condiciones de suministrar energía".

Como en los días anteriores, vecinos autoconvocados se volvieron a juntar por la tarde en Camino Centenario y Arana para visibilizar el reclamo por la falta de suministro eléctrico.

"En algunas zonas la luz volvió, otras se mantienen a oscuras. A muchas les devolvieron el servicio pero solo por unas horas, y con una tensión de 160 o 165 volts, que no alcanza para arrancar ningún electrodoméstico, y menos una heladera. Sólo podés encender unas lamparitas", detalló Gabriela, vecina de Villa Elisa, a Página|12.

La misma situación describió Carlos, vecino del barrio Las Retamas, entre Camino General Belgrano y Arturo Seguí. "Seguimos sin luz desde el sábado. Volvió un rato el martes a la noche y enseguida se cortó. Tampoco tenemos agua porque la extracción es por bomba. Y estamos preocupados e impotentes porque no sabemos hasta cuando vamos a seguir así. Parece que lo atan todo con alambre, es una precariedad terrible a la que miles quedamos expuestos".

Horas antes, un comunicado colgado en la página de Edelap informaba que la falla estaba solucionada y que el personal se preparaba para "el complejo proceso de reconfiguración de la red y el retiro de los 66 grupos electrógenos (con una capacidad de 74 MVA) que fueron instalados en la zona, incluyendo el Parque Generador movilizado desde Rosario, para retornar a la provisión de energía desde la subestación (City Bell)". También advertía que durante los trabajos los usuarios percibirían interrupciones momentáneas del servicio. Y que lo mismo, aunque de manera más prolongada, sucedería durante toda la tarde y la noche del miércoles, cuando comenzarán a retirar los generadores instalados en los días anteriores.

Sin embargo, el panorama que describió a este diario el secretario general del sindicato de Telecomunicaciones y concejal de La Plata por el Bloque FpV-UC, Cristian Vander, abre interrogantes sobre la solución alcanzada.

Para entender qué pasó y qué se hizo explicó: "La sub estación de City Bell es alimentada por dos cables: uno que viene de Tolosa y otro de Dock Sud. Este último, que era el cable histórico, se cortó hace un año y medio en Bernal. Quedó el otro, sobrecargado, que tiene un mantenimiento especial.

Se refrigera y se aísla con aceite alrededor para que no se caliente. Se pinchó a la altura de Centenario y 476, frente al Batallón 601. Si todo el aceite está funcionable y la presurización no falla, la red puede volver a funcionar", explicó. Pero advirtió que "nadie está hablando de reparar la línea histórica de Dock Sud. No hay backup, y las empresas se pasan la pelota: Edesur dice que no le corresponde porque no son clientes de ello los que pagan la factura, y Edelap dice que pertenece a Edesur". "En el medio esta´n los usuarios, y un gobierno que no tiene ni un plan de contingencia ni obliga a las empresas a dar cuenta de las inversiones".