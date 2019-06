“El se resbaló en el baño cuando me estaba ahorcando. Había cerrado los ojos (porque) yo no aguantaba más. Pegame un tiro –le dije–, pero dejá de pegarme”. La modelo Camila Serra, de 22 años, denunció ante la policía y por las redes sociales a su ex novio, el empresario Esteban Mallorca Tebaldi, de 32, por intento de femicidio.

La joven cree que el resbalón en la bañera que tuvo Mallorca Tebaldi, quien cayó al piso, fue lo que a ella le salvó la vida porque tuvo tiempo de salir corriendo del departamento en el que se encontraban. La joven dijo que las agresiones comenzaron en noviembre del año pasado, hasta llegar al intento de estrangulamiento ocurrido el sábado.

El empresario sigue libre, con tobillera electrónica. Camila subió a las redes dos audios y fotografías que muestran los golpes que recibió.