Lejos de apaciguarse, en conflicto interno en Consenso Federal de Capital Federal siguió en aumento. El precandidato a jefe de Gobierno porteño Miguel Ponce aseguró que recurrirán a la Justicia electoral para que les permitan competir en las primarias del 11 de agosto. “Marco Lavagna y Matías Tombolini eligieron una lista en la que solo están sus familiares y amigos, en la nuestra está el socialismo, el GEN y el radicalismo, nuestro triunfo estaba asegurado y a eso le tenían miedo”, disparó esta mañana Ponce y consideró que “Marco Lavagna le está haciendo mucho daño a la campaña de su padre”.

Aunque no tiene demasiadas chances de acceder a un cargo en CABA, el frente electoral que a nivel nacional impulsa la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey posee varios conflictos. El sector que encabeza Margarita Stolbizer y un grupo de dirigentes de la UCR quería competir contra la lista que lleva a Matías Tombolini como precandidato a jefe de Gobierno porteño. Para esto presentaron una lista con Ponce como intendente porteño, Carlos Campolongo como primer diputado nacional y Julio Bárbaro como senador nacional.

El apoyo de Lavagna es para la otra lista, la de Tombolini, lleva a Marco Lavagna de primer diputado y al youtuber Ramiro Marra como aspirante a senador. “La maniobra de Tombolini y Larreta no nos va a sacar de nuestro sendero vamos a competir en las PASO”, denunció ayer Ponce, en línea con los dichos de Stolbizer que en los últimos días se quejó del poco lugar que les dieron en las listas de provincia de Buenos Aires.

En una entrevista con FM La Patriada, Ponce aseguró que la decisión de la Junta Electoral de Consenso Federal de impugnar su lista “se trata de otra maniobra proscriptiva, como la que llevan adelante con Espert y el intento de eliminación de las PASO”. El dirigente radical sostuvo que “esto demuestra el pánico del PRO y sus aliados de perder las elecciones”. Al ser consultado sobre si apoyaría a Tombolini en caso de que su lista no prospere, el dirigente porteño fue categórico: “no lo vamos a hacer porque Tombolini demostró no ser un candidato confiable pero nosotros no vamos a detener nuestra campaña electoral, vamos a ir a la Justicia y seguimos tratando de ofertar esta alternativa”.