Un exintendente de la ciudad santiagueña de La Banda, condenado en 2015 por el abuso sexual de una mujer que fue a su despacho a pedirle trabajo, competirá en las PASO para ser candidato a senador nacional por la coalición Juntos por el Cambio. La confirmación, que motivó duras críticas desde la oposición e incluso de dirigentes radicales, fue expuesta como un triunfo "de la justicia" por el ex jefe comunal, Héctor "Chabay" Ruiz. En su cuenta de Facebook, con un "Buenas noches, amigos y compañeros", un Chabay Ruiz eufórico no sólo olvido la condena recibida sino que se mostró como si él hubiera sido la víctima. "Para muchos podrá ser sencillo y no muy significativo" su regreso a la política, pero "en lo personal, sufrí persecución, proscripción, tortura, marginamiento y hasta sentí que me quisieron someter como un muerto civil". Lo que parece haber olvidado Chabay, y quienes lo apoyan, es que en 2015, cuando fue acusado por primera vez --hubo otras víctimas que lo denunciaron por igual delito--, estuvo prófugo en Brasil y Buenos Aires por 20 días, hasta que se presentó ante la justicia. Para eludir el debate oral admitió ser culpable del abuso sexual y se sometió a un juicio abreviado. De esa forma logró una pena de sólo tres años, y en suspenso, es decir sin cumplimiento efectivo de la condena.

Chabay Ruiz agradeció el acompañamiento de "mis compañeros, hemos luchado a la par" y el de su abogado, Gregorio Badeni, "por su entereza y gran formación profesional, para lograr en la Camara Nacional Electoral mi vuelta al padrón". Reconoció que "nunca lo iba a conseguir en Santiago del Estero, porque habia una manifiesta intención de anularme política y civilmente". Luego de admitir su culpabilidad en el juicio abreviado, ahora sostiene que es "absolutamente inocente de todo lo que se me acusó y a los que no creen, espero demostrarle algún día mi total inocencia y compromiso democrático".

La carrera política de Chabay comenzó con su militancia juvenil en la agrupación Franja Morada. En 1991 fue elegido por primera vez intendente de La Banda, su ciudad natal. A comienzos de los noventa fue expulsado de la Unión Cívica Radical (UCR), motivo por el cual formó su propia agrupación, el Movimiento Viable, con el que logró en 1995 su reelección como intendente de la ciudad de La Banda. Su permanencia en la intendencia prosiguió hasta el 2009, aunque empezó a deambular por distintas agrupaciones, desde el kirchenirsmo, el Frente Renovador y finalmente en Cambiemos, siempre a través del Movimiento Viable.

En 2015, cuando era legislador provincial, fue acusado y condenado en un juicio abreviado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de una mujer que le fue a pedir trabajo.

Estuvo prófugo durante unos veinte días, hasta que fue detenido en la provincia de Buenos Aires. La condena fue en febrero de ese año, pero como sólo estuvo preso poco tiempo, se sumó a la campaña electoral de Cambiemos, pero no fue habilitado por la justicia electoral para ser, otra vez, candidato a la intendencia de su ciudad natal.

El año pasado, cuando realizaba una recorrida proselitista por la principal feria municipal de La Banda, fue "escrachado" y echado del lugar por hombres y mujeres que atendían los puestos. Decenas de personas, dado que se sumaron los clientes, lo hostigaron al grito de "violín", "violador, andate de aquí". Las escenas se conocieron a través de un video casero tomado en el lugar que en pocas horas se viralizó.

Ahora consiguió levantar la sanción y fue incorporado a la lista de precandidatos a senador nacional por la lista de Cambiemos, en la que competirá representando al macrismo en una interna contra la dirigente radical Luciana Rached. Además de la primera acusación de abuso sexual, por la que fue condenado, Chabay Ruiz acumuló otras dos denuncias por delitos similares. Otras dos mujeres que dijeron que habían sido violadas por Chabay Ruiz, en circunstancias parecidas a las del primer caso. Una de las mujeres sostuvo ante la justicia que tuvo dos hijos, no reconocidos, por el ex intendente. De acuerdo con la denunciante, el primer hijo fue fruto de una violación.