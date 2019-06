La decisión de Sergio Massa de acoplar su espacio al Frente de Todos que impulsa la fórmula Fernández-Fernández empezó ayer a mostrar sus consecuencias en la Cámara baja. La diputada Graciela Camaño encabezó el éxodo del interbloque Frente Renovador-UNA y conformó la bancada Consenso Federal, referenciado en la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. En tanto, Sergio Bossio abandonó el bloque Justicialista y se sumó al sector que lidera el tigrense.

Con Camaño se fueron también el porteño Marco Lavagna, el rosarino Alejandro Grandinetti y el jujeño Alejandro Snopek. Así, el massismo en Diputados pasó de 15 a 11 integrantes y la nueva bancada –que llevará la misma denominación del lavagnismo a nivel nacional–, con sus cuatro miembros, se constituyó en el séptimo bloque de la Cámara. El movimiento terminó de concretar el distanciamiento de la legisladora con el precandidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires en la coalición que encabeza Alberto Fernández.

Sin embargo, no todas fueron deserciones en el massismo. Ayer también, Bossio confirmó su pase desde el bloque Justicialista al del Frente Renovador, pese a que no entró en las listas de candidatos a legisladores. Se trata del segundo cambio de bloque que el ex jefe de la Anses durante el kirchnerismo oficializa desde que inició su mandato en diciembre de 2015, ya que en febrero de 2016 se alejó del Frente para la Victoria para integrar la bancada justicialista.

Los reacomodamientos internos que surgieron luego del cierre de las listas electorales llevaron, hace una semana, a que una veintena de diputados del interbloque Argentina Federal expresaran su alineamiento con la fórmula del Frente de Todos, aunque por el momento no cambiaron formalmente de bloque.