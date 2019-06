WhatsApp acaba de dar un ultimátum a quienes no se hayan comprado un celular nuevo o no hayan actualizado su sistema operativo en más de seis años. La aplicación de mensajería instantánea dejará de funcionar próximamente en algunos modelos de smartphones que la compañía ya no considera interesantes para alojar su plataforma. La medida afecta, entre otros, a modelos que usan sistemas de Android desactualizados, como el Samsung Galaxy S3, Galaxy Nexus de Google y los Xperia S de Sony. En el caso de los iPhone, alcanza al iPhone 3G, 3GS y iPhone 4. La fecha límite para cambiar el teléfono o dejar de usar WhatsApp es febrero de 2020.