Pará, pará, pará… (me pregunto en "modo Fantino"), hacémela fácil para que entienda mi Tía de Santa Fe. ¿Vos me estás diciendo que el Consejo Federal de la AFA sancionó al club San Jorge de Tucumán porque sus jugadores hicieron una sentada? ¿Acaso no fue el mismo presidente del tribunal de disciplina de este Consejo, Antonio Raed, quien días después presentó su renuncia y denunció que el encuentro aquél estuvo "amañado”, que los problemas en los arbitrajes se repiten y "causan fatiga moral" y que lo sucedido en el Torneo Federal A "fue muy grave"?

Entonces si todo estuvo mal, en una AFA donde todo funciona mal, la sentada podríamos decir que fue correcta. Si este presidente Raed (o ex, si es que todavía no se le aprobó la renuncia) definió el arbitraje de aquel partido como "lamentable" y confirmó que había renunciado "por un cúmulo de situaciones", todo nos llevaría a pensar que hubo motivos para justificar la sentada. Entonces aguante la sentada como modo de protesta. La manera protestar más pacífica posible.



Con esa sentada le hicieron ver al árbitro que su actuación fue más mala que una rebaja de sueldo. Los jugadores no le gritaron nada vinculado a su madre o su hermana. Tampoco entró un hincha tucumano a vaciarle en la cara el frasco de mostaza que le birló al vendedor de panchos. Mucho menos bajó la barra brava de San Jorge y le partió un paravalanchas por la cabeza. No. La protesta fue más inocente que un villancico.

Por eso justifico y reivindico la sentada. Si Chiqui Tapia contrata a Sampaoli para que la Selección pase papelones en el Mundial, hagamos una sentada. Si no contento con eso, lo reemplaza por un DT de Play Station, sin antecedentes en el fútbol argentino, hagamos una sentada. Si te chorean en un partido, hagamos una sentada.

Aguanten los jugadores que hacen justicia sentados. Que los que salgan al campo de juego se sienten y los que vayan al banco de suplentes se paren. Quiero un arquero protestón que tenga reflejos para sentarse. Y que la hinchada le cante: "Tenemos un arquero que es una maravilla/ protesta los arbitrajes sentado en la gramilla". Quiero un centro delantero con olfato de protesta, que resuelva todo con una gran sentada de media distancia.

Que haya sponsors que banquen la movida. “El Deportivo Cildañez hace sentadas de protesta gracias a almohadones Ramírez”. Y que se incorpore al merchandising, que haya vendedores en las canchas pregonando “Hay gorro, bandera y silla… Al almohadón del campeón, muchachos”.

Que los jugadores se sienten en el campo de juego y también cuando termine el partido se duchen sentados. Quiero que haya jugadores que sean sentadores de toda la cancha. Que les cobren sentada adelantada. ¿Para cuando un jugador declarando: “Nos sentamos en el estadio mundialista de Mar del Plata pero nuestro sueño es sentarnos en el Santiago Bernabeu”? ¿Para cuándo una hinchada cantando: “Olé lé, Ola la/ parados o sentados les vamos a ganar”?

Convoco desde esta columna a una sentada y movilización a favor de las sentadas. Lleven almohadones.