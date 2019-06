Que los clubes más poderosos terminen en los puestos de arriba, salvo honrosas excepciones, no es novedad. Sin embargo, en la temporada recientemente finalizada del ascenso, las que sí se convirtieron en noticia fueron las formas. La "sentada" que se hizo viral de los jugadores de San Jorge de Tucumán frente a Alvarado de Mar del Plata en la definición del Federal A le puso el moño a una 2018-2019 repleta de polémicas, arbitrajes sospechosos, protestas ingeniosas y denuncias públicas. Aquí, un repaso por los casos más resonantes.

* Con spoiler. En el encuentro de ida de la final por la Región Cuyo del Torneo Regional entre San Martín de Mendoza y Peñarol de San Juan, el arquero visitante les había avisado a sus rivales que la revancha "estaba arreglada". Dicho y hecho. En el primer tiempo de la vuelta, los sanjuaninos se pusieron arriba con dos goles polémicos, el primero con carga al arquero y, el segundo, en posición adelantada. En el complemento, minutos después de que el árbitro catamarqueño Juan Carlos Bazán no cobrara una increíble mano en el área de la defensa de Peñarol, llegó el tercero (esta vez, legítimo). Antes de sacar del medio, los mendocinos decidieron abandonar el campo de juego. Luego, el juez diría que el partido lo suspendió él mismo en el informe oficial que presentó. En la siguiente fase, Peñarol vencería a Independiente de Chivilcoy por doble 2-1 y jugará la temporada que viene en el Federal A.

Loading tweet ...



* Precoces. Tras caer 2-0 en el primer encuentro del Reducido de la Primera D, el local Liniers decidió ponerle un poco de picante a la previa del duelo decisivo con el Real Pilar, club célebre, entre muchas otras cosas, por eliminar a Vélez de la Copa Argentina en este semestre. Para ello, el Celeste pegó un par de copias de contratos profesionales de los jugadores rivales en la pizarra de las formaciones. El partido de vuelta finalizó sin goles y Pilar festejó su ascenso a la Primera C tras un fugaz paso por la quinta categoría, de carácter amateur. Aunque más fugaz fue la creación del club originario del selecto country Mapuche: en mayo de 2017, la AFA aprobó "la incorporación y afiliación provisoria" del club a la Primera D, rompiendo con una racha de 44 años de negativas. El artífice: César Mansilla, empresario, gerenciador del club y ex asesor de imagen de Mauricio Macri.

Loading tweet ...



* Estudiantes... De edición. "El presidente me dijo: 'Vení que vamos a ascender, ya está todo hablado y este año vamos a ascender nosotros'. Cuando empezaron a pasar los partidos, nos empezaron a cobrar a favor cosas que nada que ver. Cualquier falta o algo, era a favor nuestro". La palabra pertenece al defensor Juan Tejera, quien ascendió esta temporada con Estudiantes de Río Cuarto del Federal A a la Primera B Nacional y quien luego de la publicación de los audios, negó su veracidad. "Me editaron los audios que tengo en un grupo de amigos. Me quiero morir, no puedo salir a la calle de la angustia".

* Señales. Un cambio de reglamento en medio de un torneo nunca puede ser bueno para lo que suceda en la cancha, pero sí, puede indicar que hubo mucho movimiento en los escritorios. Cuando a fines de 2018 se decidió por pasar de dos a cinco ascensos en la B Metropolitana, varios de los equipos que ya merodeaban en la cima se frotaron las manos. Dos de ellos, el Barracas Central campeón (presidido por el mandamás de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia) y el Deportivo Riestra (patrocinado por el abogado y empresario Víctor Stinfale), estarán la próxima temporada a una división de distancia de la Superliga. Dos equipos a los que les sobró talento en su plantel y, claro, "polémica" en muchos de sus arbitrajes.



Loading tweet ...