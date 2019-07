Uruguay celebró ayer elecciones internas para elegir a los candidatos presidenciales con una mayor participación de la que se esperaba. Aunque al cierre de esta edición se desconocían los resultados oficiales, los primeros resultados indicaban que el ex intendente de Montevideo Daniel Martínez, de 62 años, resultó ganador del oficialista Frente Amplio (FA), con entre el 41 y el 43 por ciento de los votos.

Además de Martínez se presentaron por el oficialismo Carolina Cosse, ex ministra de Industria, que –según los primeros números– obtuvo entre el 23 y el 26 por ciento; Oscar Andrade, ex diputado del Partido Comunista y ex sindicalista de la construcción, que acumuló también entre 23 y el 25 por ciento, y Mario Bergara, ex presidente del Banco Central, entre el 10 y el 11 por ciento. La coalición del FA llevará, así, por primera vez un candidato presidencial que no pertenece a la histórica generación del actual presidente Tabaré Vázquez (79), del ex presidente José Mujica (84) y del ex vice y actual ministro de economía, Danilo Astori (79).

Por el momento, no obstante, se desconoce la fórmula que competirá en las elecciones de octubre. Después de votar ayer, Martínez había descartado que se conociera quien sería su vice anoche, al conocerse los resultados. “Hasta no estar seguro, sentiría como un acto de soberbia si hubiera avanzado en cualquier definición”, afirmó. “En cualquier situación compartiré con los otros precandidatos y precandidata en buena onda y tratando de pensar en el país del futuro”, agregó, citado por el diario uruguayo La Diaria. Además, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el candidato a la vicepresidencia lo ocupe el precandidato o precandidata que obtuviera el segundo lugar, aseguró que hasta el momento eso sólo había ocurrido en el caso de Mujica y Astori. Cosse, por su parte, fue tajante al respecto. “Yo voy a estar siempre apoyado al partido. Si fuera posible tener la fórmula presidencial esta noche sería maravilloso. Tiene que ser paritaria y salir de los cuatro candidatos”, dijo la ex ministra, según el periódico El Observador. El FA enfrenta por primera vez en más de una década una elección presidencial muy disputada y, por eso, sus precandidatos habían intentado evitar cruces agresivos o divisiones difíciles de reparar en la campaña.

Uno de los más madrugadores de la jornada fue el mandatario uruguayo, quien emitió su voto en Montevideo, poco después de la apertura de puertas de los centros, a las 8.00 de la mañana. Vázquez se dirigió al popular barrio de La Teja, donde sufraga habitualmente, y reconoció que en este tipo de votación interna, que se celebra por tercera vez en Uruguay y que no es obligatoria, la concurrencia suele ser muy baja. No obstante, en las últimas dos horas y media de la jornada electoral, el porcentaje de votantes llegó a 40, superando el 34 por ciento de 2014. Durante todo el día, los precandidatos y principales dirigentes políticos mostraron calma y buen humor al votar, como Mujica, que pidió a una radio que pasara el tango “En esta tarde gris”, en alusión al mal tiempo, y Cosse, quien explicó por qué iría junto a su madre a ejercer el trámite: “Si no la acompaño, me deshereda”, dijo.

Además del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado (ver aparte), otros partidos más pequeños disputaron las internas. Entre estos últimos, los favoritos para quedarse con las candidaturas se destacaban Pablo Mieres, del Partido Independiente; Edgardo Novick, del Partido de la Gente, y el ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos, del Partido Cabildo Abierto.