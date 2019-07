Este martes 2 de julio (entre 17.30 y 17.45 será el punto máximo) se producirá un fenómeno poco frecuente que ya tiene al país en vilo: la Luna pasará por delante del Sol, la luz de la estrella quedará oculta y la noche caerá súbitamente, por unos instantes, en medio de la tarde. La pregunta que surge entonces, a pocas horas del eclipse solar total que podrá verse de manera completa en San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, es ¿cómo observar el fenómeno astronómico sin poner en riesgo la vista?

"Para ver el fenómeno se deben usar filtros especiales o lentes que tengan la inscripción ISO 12312-2, que garantizan la autenticidad del producto y el freno de los rayos UV e infrarrojos que emite el Sol", precisó el oftalmólogo sanjuanino Pablo Larrea, quien advirtió que entre los especialistas hay una gran “preocupación" por la cantidad de lesionados que puede haber en las provincias donde se verá el eclipse "si no se usa la protección adecuada".

La protección ISWO 12312-2 para ver directo. Imagen: AFP

Otra opción “es verlo a través de los vidrios que se usan en las máscaras de soldador, grado 12 o superior es lo ideal, y no recomendamos ningún otro vidrio o anteojo que no cumpla con estas características", explicó el oftalmólogo Alejandro Aguilar, fundador y ex presidente de la Sociedad Argentina de la Superficie Ocular, al tiempo que aclaró que los anteojos de sol comunes y las radiografías "no sirven absolutamente para nada".

También es posible construir dispositivos caseros, “siempre y cuando se confeccionen muy bien", advirtió el especialista. "Los dispositivos caseros que se arman con cajas de zapatos y papel aluminio pueden usarse, pero hay que seguir muy bien las instrucciones para evitar problemas", agregó.

La otra advertencia que acercaron los oftalmólogos, es el peligro de sacar fotos con cámara, celular o tablet en forma directa, porque también implica un riesgo para nuestras retinas. “Para sacar fotos hay que tener en cuenta las mismas precauciones que para mirar, es decir, usar anteojos adecuados y vidrio de soldador entre nuestros ojos y el dispositivo elegido", aclaró Aguilar.

Los riesgos de mirar directamente un eclipse solar se generan por la exposición del ojo a la radiación ultravioleta (UV), que puede quemar las partes más sensibles del ojo: la córnea y la retina. Lo que ocurre, según explicó Aguilar, es que cuando miramos al sol un día cualquiera, la sensación de malestar nos obliga a apartar la mirada. Cuando hay un eclipse, en cambio, “esa sensación desaparece por la oscuridad que se genera, pero la radiación UV es la misma que cuando miramos directamente".

Las quemaduras que puede implicar la observación directa de un eclipse son "para toda la vida" y pueden causar la "pérdida o disminución severa de la visión".