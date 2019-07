Desesperados porque no consiguen vacunar a su hijo Camilo, un bebé de tres meses, contra la meningitis Iván Kerner y su esposa, Mey Clerici, contaron el caso en redes sociales y descubrieron que su situación se repite en todo el país. “A raíz del video se comunicó mucha gente con nosotros. Muchos contaban que les pasa lo mismo. Incluso una chica se comunicó con el ministerio de Salud (de Córdoba) y le confirmaron que no hay vacunas en toda la provincia”, afirmó Kerner en diálogo con este diario. El Programa Inmunizaciones Córdoba, dependiente de la cartera de Salud, habilitó una casilla de correo para recibir consultas sobre las vacunas. En este caso, el e-mail decía en letras rojas y mayúsculas que “cabe destacar que la vacuna Menveo no está disponible en la provincia”. Como informó este diario, la secretaría de Salud de la Nación ya confirmó que compró menor cantidad de dosis de vacunas.

No hay vacunas para nuestros hijos y no sale en ningún medio. Esto es gravísimo. Difundamos por favor. Mey Clerici Posted by Ivan Kerner on Thursday, June 27, 2019

La familia vive en la localidad cordobesa de Traslasierra, por lo que Kerner y Clerici recorrieron los hospitales de la zona en busca de la vacuna pero sin resultados. “Todos los hospitales de la zona te dicen que no tienen”, lamentó Kerner y aseguró a Página/12 que intentará vacunar a su hijo en otras provincias.



La pareja, que se instaló en Córdoba hace un año, llevó a Camilo a vacunar a los hospitales de La Paz o Villa Dolores, pero Kerner contó que “cuando fuimos a darle las vacunas de los dos meses --las primeras dosis de neumococo conjugada, poliomielitis, quíntuple pentavalente y rotavirus-- los doctores nos dijeron que no estaba entrando la vacuna antimeningocóccica (Menveo)”. A partir de ese momento, Kerner y su esposa comenzaron a llamar a otros hospitales para buscar la vacuna.



Luego hicieron un video contando la situación que atraviesan y lo compartieron en redes sociales. “Hablamos con amigos y amigas en diferentes puntos del país y les está pasando lo mismo”, relató Kerner en el video. A él y su esposa les resultó más sencillo acceder a información de todo el país, porque tienen una ONG llamada “Pequeños grandes mundos” con la que recorren las provincias brindando talleres de arte gratuitos en escuelas rurales.

Kerner afirmó que intentará llevar a su hijo a San Luis, donde una médica amiga le confirmó que hay dosis ya que “el gobernador de la provincia (Alberto Rodríguez Saá) compró vacunas para tener el stock” cuando el gobierno Nacional “dejó de mandar vacunas”.



Un informe oficial de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social confirmó que desde 2016 hasta hoy el Estado nacional viene adquiriendo menos vacunas de las que se necesitan para inmunizar a la población. Incluso a mediados de junio, el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, reconoció que los faltantes de la vacuna antimeningocóccica, pero adujo que se debe a problemas en las compras a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“El meningococo es una bacteria que provoca enfermedades graves, como meningitis (inflamación de la membrana que cubre el cerebro) y sepsis (infección generalizada)”, explica la página web del Gobierno y sostiene que la meningitis “puede tener consecuencias fatales o dejar secuelas irreversibles como amputaciones, la pérdida de audición o una discapacidad”. Las primeras tres dosis de la vacuna deben aplicarse en los primeros quince meses de vida de los niños y luego un refuerzo a los once años.

En el caso de no conseguir vacunar a Camilo en San Luis, Kerner y Clerici planean viajar a la ciudad de Buenos Aires. “Varias personas que vieron nuestro video nos dijeron que, aunque hay faltantes, se puede llegar a conseguir la vacuna en algunos lugares”, contó Kerner. También lamentó que recibió en sus redes sociales “mensajes de gente desconocida que me decía que yo estaba mintiendo y me preguntaban qué pruebas tenía”. “Por suerte nosotros tenemos la posibilidad de viajar pronto, pero es muy preocupante la situación general”, señaló.

Informe: Ludmila Ferrer.