Finalmente, el encuentro para negociar del PRO y La Libertad Avanza no fue en la Rosada ni con Karina Milei. Fue en las oficinas de Diego Santilli y con el lugarteniente de la hermanísima, Sebastián Pareja. Nadie quiso decir nada al finalizar el encuentro, lo cual no suele ser una buena señal. El día anterior, Ritondo midió la temperatura en un encuentro con los intendentes del PRO: de 13, solo cuatro se mostraron cerca de un acuerdo. El resto le advirtieron que los dirigentes locales de LLA ponen trabas a acordar, piden imposibles cuando no se muestran hostiles en el Concejo Deliberante local. Ajeno a todo esto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo estar confiado en que habrá un acuerdo entre ambos en la provincia de Buenos Aires.

Si algún dirigente ponía sus esperanzas en el encuentro con Karina Milei, ya puede ir olvidándose. La secretaria general de la Presidencia no participó de las negociaciones, que tampoco fueron en Casa Rosada como otras veces. Se trasladaron, en este caso, a las oficinas de Diego Santilli, quien recibió junto a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro al enviado de la hermanísima: Sebastián Pareja. Con él, intentaron resolver la espinosa disputa entre los intendentes PRO, que exigen manejar sus territorios, y la orden general que parece haber bajado Karina Milei de tener la lapicera hasta en las listas de concejales. Si bien hacia afuera todos muestran buena voluntad, a la hora del armado concreto de las listas los problemas se multiplican y no parece haber una solución cercana, cuando ya están entrando en tiempo de descuento.

El encuentro del martes por la tarde se extendió y terminó en un preocupante silencio. Todo indica que seguirán negociando. Como prenda de unidad, en el PRO ya no discuten muchas de las exigencias de Pareja -y de Karina Milei- como que la boleta sea violeta y que el frente se llame La Libertad Avanza, lo que en la práctica es retirar de la competencia la boleta del PRO.

Esto a los intendentes les gusta poco, pero hay una buena parte que podría ceder esto si se cumplieran algunas condiciones que se conversaron en el encuentro con Ritondo: que el manejo de las listas de concejales esté en manos de los intendentes locales, que haya un reparto más igualitario en las listas provinciales. Y en algunos casos, que LLA deje de atacar al intendente del PRO en el Concejo provincial. "Acá son como en la Ciudad de Buenos Aires: te votan todo en contra. No le podemos regalar lugares en las listas, porque después te arman un desastre", detallaba un allegado a uno de los intendentes PRO que ve difícil la posibilidad de un acuerdo. Hasta hay sospechas de que algunos de los intendentes están en una suerte de lista negra de Karina Milei, como pasó con Jorge Macri.

Quien ve todo con mucho más optimismo es Guillermo Francos: “Son dos partidos que tuvieron un trabajo en conjunto en el Congreso, ellos apoyaron las medidas. La realidad es que estamos intentando trabajar juntos y armar las propuestas electorales”, comentó sobre las negociaciones, de las que no participa (aunque sí lo vio a Ritondo en el comienzo del Consejo de Mayo que presidió). “Cuando se llega al momento de cierre de listas hay disputa y diferencias, pero no tiene nada que ver con lo que sienta. Siempre tuvimos una relación excelente. Creo que vamos a llegar a entendimientos con el PRO”, auguró.

Dicen que lo último que se pierde son las esperanzas.