Un tribunal de apelación de España confirmó la condena por agresión sexual contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por haber besado sin su consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de fútbol Australia-Nueva Zelanda 2023.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró acertada la sentencia del tribunal de primera instancia --dictada en febrero-- y su carátula de "agresión sexual", ya que quedó probado que Rubiales, de 47 años al momento del hecho, "besó sin consentimiento a Hermoso, de 33. A su vez, también ratificó la imposición de una multa de casi 11 mil euros y le prohibió acercarse o contactar a la víctima durante un año.

Si bien la querella había solicitado 50 mil euros como indemnización, la Audiencia mantuvo el importe de 3 mil euros más los intereses generados en el periodo del juicio. Esta multa será pagada en una cuota de 20 euros al día durante un año y medio. La Audiencia no dio lugar a otras apelaciones de la querella y de la Fiscalía con respecto a la absolución en el delito de coacción y con la desestimación de la prisión como parte de la pena.

Agresión sexual

El otrora líder del fútbol español había recurrido la sentencia alegando que su beso no tuvo "connotación sexual de clase alguna", una condición indispensable para que haya delito de agresión sexual. Sin embargo, la Audiencia Nacional remarcó que "no puede decirse que un beso en aquellas circunstancias fuera frecuente ni usual ni habitual", y que el "beso en los labios en aquellas circunstancias refleja una clara connotación sexual". Desde el año pasado, el Código Penal español contempla que un beso no consentido puede considerarse un tipo de violencia sexual penada.

Aunque la denunciante "hubiera reaccionado intentando en aquellos primeros momentos restarle importancia a lo ocurrido o incluso llegando a bromear con los comentaristas deportivos, en nada resta a la verdadera entidad de los hechos ni solidez a su afirmación cuando dice que no prestó su consentimiento", sostuvieron en el fallo. A la vez, puntualizaron: "Lo que se estaba celebrando era una victoria deportiva que no debió empañarse por un acontecimiento puntual, episódico y circunstancial, lo que no excluye ni su relevancia ni su transcendencia penal".

En primera instancia, la Fiscalía había solicitado una pena mucho mayor: un año y medio de prisión por agresión sexual y otro año y medio por las presiones ejercidas sobre la jugadora para que le quite importancia públicamente al beso dado cuando España se estaba proclamando campeona del mundo en Sidney. En su momento, la agresión de Rubiales se viralizó en redes, generando repudio alrededor del mundo, pero él se aferró a su cargo como presidente de la RFEF por un mes más, pese a la casi inmediata suspensión de la FIFA y la multiplicación de los pedidos de renuncia. A estos últimos, se sumó incluso el gobierno de España. Así, se impulsó una reformulación española del #MeToo. La etiqueta #SeAcabó contra el sexismo en el deporte fue tendencia por días.

Sin intimidación, Rubiales recurre

Sin embargo, las peticiones sobre una pena que incluya tiempos de prisión fueron desestimadas. A su vez, la Audiencia rechazó un recurso de la Fiscalía, donde se solicitaba un nuevo juicio, ya que consideraban que el juez mostró parcialidad al impedir plantear numerosas preguntas e ignorando pruebas en su sentencia. El tribunal no observó "vulneración alguna de los derechos ni de las garantías procesales" y, por esto, confirmó la condena contra Rubiales como fue impuesta en primera instancia.

El tribunal de apelaciones también desestimó la apelación de la jugadora de ahora 35 años en cuanto a la revisión de la absolución de Rubiales y otros tres exdirigentes de la RFEF --Jorge Vilda, exseleccionador femenino, Albert Luque, exdirector de Fútbol de la sección masculina y Rubén Rivera, responsable de marketing de la Federación--por el delito de coacciones, por la presiones a las que se habría enfrentado la número 10 para desestimar lo sucedido. En la sentencia de febrero, el juez desestimó ese delito al no encontrar que hubiera violencia o intimidación y, en esta instancia, la Audiencia no dio lugar porque "no puede revisar un pronunciamiento absolutorio salvo cuando concurren causas de nulidad, que no se dan en este caso".

De todas formas, tras esta confirmación de la Audiencia Nacional, la abogada defensora de Rubiales --Olga Tubau-- confirmó que recurrirá ante el Tribunal Supremo, insistiendo en la inocencia de su defendido, quien en el momento de los hechos juzgados reconoció que su comportamiento no fue adecuado

Esta no es la única causa que tiene Rubiales: también es investigado judicialmente por presunta corrupción y contratos irregulares durante su presidencia de la Federación, en particular por el acuerdo que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudita.

