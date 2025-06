Karina Milei volverá a recibir este martes a los negociadores del PRO para un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Allí irán Diego Santilli, Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo. Este último viene intentando ordenar el panorama interno del PRO bonaerense. Este lunes tuvo una reunión con intendentes del PRO (algunos vía Zoom) en la que le reiteraron que, salvo excepciones, el acuerdo con La Libertad Avanza va camino a naufragar. Los intendentes PRO advierten que los dirigentes locales de Karina Milei piden lugares excesivos en las listas o directamente les quieren manejar la boleta de concejales de su distrito. En algunos casos, casi parecen tener la orden de arriba de no acordar. Además, entre los intendentes no cierra la imposición de la hermanísima de que la boleta será violeta y el frente se llamará La Libertad Avanza. Con este mar de fondo, irán a negociar a la Rosada. En tanto, preparan el desembarco de Javier Milei en territorio bonaerense.

Ritondo venía teniendo reuniones con intendentes para evaluar la situación en los 13 distritos que el PRO gobierna. El último fue con la de Vicente López, Soledad Martínez, quien le transmitió que la falta de acuerdo viene siendo más la regla que la excepción. Para poder encauzar los reclamos y ordenar la negociación, Ritondo organizó un encuentro con intendentes para el lunes. Muchos de ellos se conectaron por Zoom. En la reunión, según pudo reconstruir este diario, se repitieron los problemas que ya venían anticipando:

*En los distritos donde gobierna el PRO, LLA "pide mucho. Demasiado, en algunos casos", indicaron quienes estuvieron en el encuentro. "Incluso llegan al ridículo de querer manejar la lapicera en las boletas para los concejos deliberantes de los distritos que gobernamos nosotros", remarcan en el PRO bonaerense. Está claro que ningún intendente, ni el más amigable con Milei, entrega el armado de sus boletas locales.

*Hay distritos donde directamente "no parece haber vocación de acordar por parte de los dirigentes locales de LLA", también relatan. Es el caso de Vicente López y Junin, por citar dos ejemplos. En el primer caso, un ex funcionario de Capital Humano Luis Palomino está organizando una lista paralela a la del PRO para robarle lugares en el Concejo Deliberante local. En Junio, además, el bloque que ya existe de LLA mantiene la misma actitud hostil que en la Legislatura porteña. Y la comparación con CABA no es fútil: hay quien imagina que Karina Milei está extendiendo la venganza hacia Jorge Macri a los intendentes que son de su misma línea. En este caso, Soledad Martínez y Pablo Petrecca. De ser así, hay distritos en los que el acuerdo va a estar directamente bloqueado por la Rosada.

Ritondo tiene como prioridad que los cierres en esos 13 distritos que gobiernan no sean desfavorables al PRO. Por ahora, hay solo cuatro donde el acuerdo se ve posible: son General Pueyrredón (donde gobierna Montenegro), Pinamar, Zárate y Arrecifes. El resto, está todavía en veremos.

El tiempo para los cierres se acorta y desde el PRO se preguntan si el encuentro del martes con Karina Milei y Sebastián Pareja destrabará la situación. Lejos de ser concesivos, en el Gobierno nacional mantienen su planteo de que la boleta tendrá los colores y el nombre del partido gobernante. Y, si bien en público plantearon lo contrario, no parecen abandonar del todo la idea de seguir cooptándole dirigentes a Mauricio Macri. El ex presidente -se sabe- se corrió completamente de las negociaciones después de la derrota en Ciudad de Buenos Aires. Lo último que dijo es que espera que el acuerdo sea "digno". Por el momento, hasta eso está en duda.

Mientras siguen los tiras y aflojes, LLA pone quinta y finalmente hará el postergado desembarco del partido en La Plata, con el presidente Javier Milei como principal orador. Habrá que ver qué expresiones de amor les regala el mandatario a quienes, a todas luces, considera sus socios menores en el frente contra el peronismo bonaerense.