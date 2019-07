La senadora y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner recibió ayer en su despacho al bloque del FpV-PJ de diputados del Parlasur, con quienes coincidió en sus críticas sobre los alcances del reciente acuerdo Mercosur-Unión Europea. La ex presidenta se manifestó "preocupada" por lo firmado por el gobierno de Mauricio Macri y planteó la necesidad de dar debate en el Congreso cuando lo traten. Lo consideró, además, un buen tema para discutir en la campaña porque enfrenta el modelo de apertura de importaciones que propone Cambiemos contra el de defensa del trabajo argentino que busca encarnar el Frente de Todos.

"Macri y Jair Bolsonaro impulsaron un acuerdo que no beneficia a la industria y a las economías regionales", expresaron luego del encuentro. Junto a Cristina Kirchner estuvo su jefe de bancada, Marcelo Fuentes, pero también hubo senadores de otros bloques como Pino Solanas, María Eugenia Catalfamo y Ana Almirón, en lo que empieza a despuntar como un futuro interbloque que funcionará en la Cámara Alta. Por el lado de los diputados del Parlasur participaron Oscar Laborde, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Cecilia Merchán, Fernanda Gil Lozano y Gatón Harispe, entre otros.

En el encuentro -que le permitió a Cristina Kirchner ausentarse de la audiencia del juicio por la obra pública en Santa Cruz- prevaleció el tono crítico hacia el acuerdo que, todos también coincidieron, todavía no está firmado, por lo que se trata de un acuerdo preliminar o "político". CFK repartió un "paper" elaborado por su equipo de trabajo que detalló todo los pasos que todavía se deben dar hasta la medida entre en vigencia. Por ejemplo, la revisión legal de los textos acordados, su traducción a los 23 idiomas legales de la Unión Europea, la ratificación por parte de los cuatro países del Mercosur y del Parlamento Europeo, entre otras particularidades. "El acuerdo implica beneficios mínimos para la Argentina", afirma ese estudio que tiene como base lo discutido en el últimos dos años del gobierno de Cristina Kirchner. En cambio, sufrirá pérdidas en cuanto a la exportación de productos industriales, por ejemplo a Brasil, que ahora podrá recibir productos europeos sin arancel.

"Fue una muy interesante reunión, de las habituales que solemos tener con Cristina Kirchner", explicó Laborde, jefe del bloque de los diputados del Parlasur. "Mostramos nuestra preocupación por el intento de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea y también por lo que podrá suceder el 17 de julio en la cumbre de presidentes del Mercosur donde es posible que se avance aún más con el debilitamiento institucional del bloque", agregó. Cuando se tocó este último tema en el encuentro marcaron la contradicción del gobierno de Cambiemos que por un lado acuerda con la Unión Europea desde el Mercosur y por el otro negocia con Brasil el debilitamiento del bloque que le permite firmar ese acuerdo.

"Si esto se aplica se termina de destrozar la industria nacional”, aseguró por su parte el ex canciller Jorge Taiana. En diálogo con El Destape Radio, Taiana remarcó que “el acuerdo Mercosur-UE es una negociación que lleva años, donde el Mercosur debería buscar un acuerdo equilibrado y da la impresión de que eso no se logró”. De todos modos, subrayó que “lo que hay ahora es un pre acuerdo, no hay nada firmado ni mostraron nada firmado”.

De todos modos, Taiana aseguró que “hay mucha opacidad en como negoció el gobierno argentino este acuerdo. Lo que sabemos no es muy alentador” y que “lo que se sabe de este preacuerdo con la Unión Europea es que ellos ganan mucho y nosotros ganamos poco”. “El beneficio de la Unión Europea es diez veces más grande que el del Mercosur”, calculó. De acuerdo al ex canciller, “ellos no bajan aranceles sino que modifican cuotas” y que “hacer un buen acuerdo con la Unión Europea sería positivo, pero este es un mal acuerdo. El Gobierno anunció este acuerdo, aunque no sea un acuerdo y sea malo, solo por razones electorales”.

En ese sentido, Taiana dijo que “Macri quiere mostrar un retorno al mundo con este acuerdo, aunque sea malo, porque ese retorno no puede ser solo la vuelta al FMI” y que “lo que ven en el mundo es un desastre económico muy notorio en Argentina”. Por último, el ex canciller remarcó que “este acuerdo es muy desequilibrado, no sé si es una colonia, pero lo que está claro es que el rol que ellos ven en el Mercosur es un lugar para garantizarse materias primas y el resto queda para ellos".

Tras la actividad de ayer en el Congreso, Cristina Kirchner viajará hoy a Cuba, donde permanecerá diez días visitando a su hija Florencia.