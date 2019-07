A veces no es necesaria una gran campaña de marketing o interminables rondas de prensa. En los últimos días, Bryan Cranston y Aaron Paul vienen recalentando las redes con sus posteos referidos a la posible reaparición de Walter "Heisenberg" White y Jesse Pinkman, el dúo de cocineros de metanfetaminas que protagonizó Breaking Bad. Hace poco , ambos actores pusieron al mismo tiempo en Twitter una imagen de dos mulas con la palabra "Soon" ("Pronto"), en lo que fue interpretado como una referencia al estreno de Greenbriar, la película de Vince Gilligan que continuará la historia de Pinkman.

El martes por la tarde, la dupla lo hizo de nuevo, aunque en redes diferentes y redoblando la apuesta: Paul publicó una foto de ambos actores cruzando un riacho con la leyenda "Even sooner" ("Aún más pronto"), a la vez que Cranston hacía lo propio pero en Instagram . La foto deja lugar a muchas especulaciones pero parece confirmar los rumores de que toda aparición de White será en forma de flashback: el rostro de "Pinkman" no muestra las marcas que dejó su largo cautiverio a manos de la Hermandad Aria, y el mismo Heisenberg luce bastante más saludable que en los últimos episodios de la serie de AMC. Todo se sabrá a su tiempo, aunque aún no hay fecha determinada de estreno.





