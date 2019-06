El posteo disparó una polvareda en Twitter: fuera de contexto, la imagen no dice demasiado, una foto de dos mulas con solo la palabra “Soon” (pronto). La cuestión es que el tuit fue lanzado al mismo por las cuentas oficiales de Bryan Cranston y Aaron Paul, que es casi lo mismo que decir Walter White y Jesse Pinkman, el dúo de cocineros de metanfetamina de Breaking Bad. Para muchos, el combo solo puede significar que ambos estarán involucrados en Greenbriar, la película de Vince Gilligan que continuará la historia de Jesse tras su liberación en el finale de la exitosa serie de AMC, en 2013.





Cranston ya había dejado entrever la posibilidad del retorno de Heisenberg en la nueva serie, en apariciones que –por obvias razones- tendrán forma de flashback. En una entrevista con IndieWire , el actor señaló que “aunque no tengo idea de qué está planeando Vince, me gustaría ver cómo Jesse rompe el molde y se abre paso por su cuenta. ALgo que lo empodere como ser humano, que no permita que otro se meta en su vida y, sobre todo, que sea feliz”. La película se filmó durante 2018 en Nuevo México, y forma parte de un acuerdo por dos producciones que Gilligan firmó con la compañía Sony.