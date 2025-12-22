Omitir para ir al contenido principal
Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas

Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA

El Ministerio Público Tutelar busca favorecer a personas neurodivergentes y mascotas. Por su parte, la CAEFA sostiene la campaña de “Fuegos Artificiales Amigables”.

Pirotecnia
Pirotecnia Mejor los efectos lumínicos que los demasiado ruidosos. (Sin Credito)

Una nueva grieta en la alianza entre LLA y el PRO

El PRO judicializa la discusión de la AGN

Por Werner Pertot
Lumpen Bola

El artista realizó más de 38 murales de rock en la ciudad

Un festival en homenaje a Lumpen Bola

Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos en La Plata

Comercios platenses buscan alivio tras un diciembre adverso

Para repuntar la caída del consumo en La Plata

Por Juan Manuel Meza

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

Juicio a las juntas

La Navidad en la ESMA, con Massera y Acosta

El brindis de los señores de la muerte

Por Ana Soffiantini

Acordado 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda

$LIBRA: se conoció un documento de “estricta confidencialidad” entre Milei y Hayden Davis

Números que incomodan

Para disimular la fuga de dólares, el Gobierno desfinanció una encuesta del Indec sobre turismo

Carta de siete ex ministros de Agricultura del Peronismo

Denuncian “negociado” con venta de tierras del INTA

Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou

El oro del Central bajo la lupa

Revés judicial para el BCRA: ordenan que de detalles de los envíos de oro al exterior

Pirotecnia

Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas

Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA

Carceles container

Construirán cárceles modulares en Villa Soldati

El GCBA desestima la “Alcaidía Central”

Por Santiago Brunetto

Financiamiento accesible

Lanzan créditos blandos para que taxistas, remiseros y repartidores en moto puedan comprar vehículos eléctricos

CEPA analiza lo que podría pasar con estos sectores si se sanciona el presupuesto del oficialismo

Las cifras del desguace de la educación, la ciencia y la tecnología

Por Pablo Esteban

Declaraciones en caliente tras su salida de Racing

Luciano Vietto: “Con Costas no fue fácil para mí”

FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil festejo

España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón

Argentina sigue segunda en el ranking FIFA

Napoli's Italian defender #22 Giovanni Di Lorenzo lifts the trophy on the podium after the Italian Super Cup final match between SCC Napoli and Bologna at King Al-Awwal Park Stadium in Riyadh on December 22, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

Frustración para los argentinos Castro y Domínguez

Napoli derrotó 2 a 0 a Bologna y ganó la Supercopa de Italia

FOTO REDES SOCIALES real betis giovani lo celso

Mercado de pases

Gio Lo Celso, en el radar de Inter Miami y Leo Messi