Los manifestantes reprimidos durante el tratamiento de la Ley Bases llegan a juicio

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17 de abril de 2026 - 14:50
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Daniela Calarco es una de las detenidas durante la represión del 12 de junio de 2024.
(gentileza)
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