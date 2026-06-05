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En el Atlántico Sudoccidental las extracciones crecieron 65%
La pesca ilegal extranjera avanza
De acuerdo con el un relevamiento, las capturas realizadas por embarcaciones extranjeras llegan a multiplicar hasta por cuatro las obtenidas por la industria argentina, dependiendo de la especie.
05 de junio de 2026 - 21:47
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Depredación económica y natural.
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