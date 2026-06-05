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Qué reveló la autopsia del Indio Solari: cómo fueron sus últimas horas y de qué murió
La investigación judicial reconstruyó el momento en que el músico sufrió una descompensación en su casa de Parque Leloir.
05 de junio de 2026 - 23:20
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EFE -. EFE
Temas en esta nota:
Indio Solari
muerte
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