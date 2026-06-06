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Se esperan muchas nubes y lloviznas
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con 14 grados de mínima y 18 de máxima.
06 de junio de 2026 - 10:00
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