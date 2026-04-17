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Bancos de inversión y varias de las grandes petroleras
Ganancias en alza: algunos se beneficiaron con la guerra
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Javier Lewkowicz
17 de abril de 2026 - 20:15
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La parcial interrupción del suministro petrolero motivó un alza histórica de precios.
(AFP -)
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