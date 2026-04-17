Se pincha el relato de Milei sobre inflación

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Como advierten distintos economistas, una estrategia centrada solo en el frente monetario resulta insuficiente para contener el proceso. La desinflación, lejos.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Javier Milei
"Es solo un fenómeno monetario", repite. (EFE)

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