Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

La protección patrimonial del estadio

La Justicia porteña volvió a frenar la demolición del Luna Park

La decisión judicial implica la suspensión de las obras de remodelación. El emblemático edificio está catalogado como Monumento Histórico Nacional.

La Justicia frenó el avance de la demolición de Luna Park

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Dueños felices, como perro con dos colas

El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia

Médicos de Perú utilizan la planta amazónica Sangre de Drago en el tratamiento de VIH.

Con el objetivo de rescatar la medicina tradicional y ancestral

Perú lleva a la OMS una planta amazónica usada en el tratamiento de VIH

Confirmaron los primeros casos gripe H3N2 en el país

Nicolás Kreplak: “El que no se haya vacunado este invierno, aproveche y vacúnese”

"No puedo pedir más nada"

Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025

Exclusivo para

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Protesta de Cientificos

Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina

Por una Navidad con ciencia

Por Juan Funes
Pirotecnia

Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas

Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA

El País

Fernando Espinoza

Decisión del intendente Fernando Espinoza

Bono de fin de año para los trabajadores públicos de La Matanza

Una nueva grieta en la alianza entre LLA y el PRO

El PRO judicializa la discusión de la AGN

Por Werner Pertot
protesta contra la mineria en Mendoza (Photo by Andres Larrovere / AFP)

Habrá una multitudinaria movilización hasta la Casa de Gobierno en contra la minería

Mendoza se prepara para otra “gesta libertadora por el agua”

Por Celeste del Bianco

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre
Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga

Sociedad

Dueños felices, como perro con dos colas

El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia

Christian Petersen

Advirtieron cambios en su comportamiento en el ascenso

¿Qué le pasó Christian Petersen?: Los guías de montaña del volcán Lanín dieron su versión

La protección patrimonial del estadio

La Justicia porteña volvió a frenar la demolición del Luna Park

Verano en Misiones

La provincia que ofrece destinos únicos en el país: naturaleza protegida y experiencias inigualables

Deportes

"No puedo pedir más nada"

Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025

FOTOBAIRES trofeo campeones platense estudiantes de la plata

Balance del 2025 del fútbol argentino

¿Cuál fue el equipo del año?

Por Daniel Guiñazú
FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil festejo

España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón

Argentina sigue segunda en el ranking FIFA

FOTO AFP china lewis hamilton carrera sprint GP

La primera temporada del heptacampeón con la casa de Maranello fue complicada

Debut difícil: el 2025 de Hamilton en Ferrari

Por Malva Marani