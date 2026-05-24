NOTA DE TAPA Se estrena el documental "Para hacer una película solo hace falta un arma"
Filmaciones encontradas
Santiago Sein parte del hallazgo en la Universidad Nacional de Córdoba de una serie de latas conteniendo material registrado por profesores y alumnos de la carrera de cine entre 1964 y 1975. Con semejante punto de partida propone un viaje en tres actos, en el que asegura haber intentado estar a la altura de quienes rodaron aquellas imágenes: un grupo de cineastas que decidieron hacer política con la herramienta que tenían, el cine.