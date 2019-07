@Una aliada de Angela Merkel fue nominada para presidir la Comisión Europea. Ursula von der Leyen, actual ministra de defensa del gobierno de la canciller alemana, fue elegida ayer por los mandatarios de la Unión Europea (UE) para ocupar el cargo más codiciado de la comunidad. De confirmarse en el Parlamento Europeo, se trataría de la primera mujer en ocupar el Ejecutivo comunitario.

“Von der Leyen ocupará el nuevo puesto con mucha prudencia y compromiso”, afirmó Merkel. “Es una gran noticia para todos los que creemos en la igualdad de género”, celebró, por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El mandatario se refería a que los cuatro cargos más importantes de la Unión serán ocupados por dos hombres y dos mujeres.

Los líderes se habían propuesto mantener un equilibrio de género y de partidos políticos, así como geográfico. Sin embargo, con aspirantes de Alemania, Francia, España y Bélgica, no parece que hayan logrado el último objetivo, pues faltan nombres de Europa del Este.

Los socialdemócratas europeos no quedaron, no obstante, tan contentos con la nominación de la política conservadora. “Esta propuesta nos decepciona mucho”, advirtió Iratxe García, jefa del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, el segundo en importancia tras el Partido Popular Europeo, al que pertenecen Von der Leyen y Merkel. Es que García y sus copartidarios habían nominado a uno de los suyos, el holandés Frans Timmermans, para presidir el Ejecutivo, propuesta que fue rechazada el lunes por la noche. Se espera que Timmermans, no obstante, se desempeñe como primer vicepresidente de la Comisión Europea.

Para convertirse el próximo 1 de noviembre en titular de la Comisión, Von der Leyen, de 60 años, debe lograr reunir una mayoría en el Parlamento Europeo, es decir, que todas las fuerzas proeuropeas deben estar unidas para investirla, incluyendo los decepcionados socialdemócratas. Las negociaciones de altos cargos, iniciadas el domingo, reflejaron las divisiones patentes dentro de un bloque que, a nivel interno, debe resolver todavía la salida del Reino Unido de la UE, y, en el plano internacional, los enfrentamientos con China, Rusia y Donald Trump en Estados Unidos.

Médica de formación, Von der Leyen estudió en la Escuela Europea de Bruselas y luego medicina en Hanover (Alemania). Complementó sus estudios en gestión sanitaria en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y en la Escuela de Economía de Londres. La formación de la actual ministra de defensa, sin embargo, fue cuestionada en 2015 con acusaciones de plagio de su tesis de doctorado en Medicina. En su momento, el portal VroniPlag había encontrado que se existía plagio en el 43,5 por ciento de las páginas analizadas de la tesis. La Escuela de Medicina de Hanover dictaminó en 2016 que, aunque el plagio efectivamente existió, eso no afectaba la parte central de su tesis, por lo que no le retiraron su título.