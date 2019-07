“Mujeres, memoria y Malvinas” se denomina la muestra organizada por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), que estará abierta a la comunidad hasta el 12 de julio próximo.

La exposición consta de 18 fotografías que rescatan la memoria de madres, hermanas, novias, esposas e hijas de soldados, y enfermeras, cuyas actuaciones habían quedado invisibilizadas. Fue curada por la licenciada en Comunicación Social María Elena Otero (Universidad Nacional de Córdoba) y se podrá visitar en San Martín 1028, San Salvador de Jujuy.

“Se trata de una muestra itinerante que gestionó Clarisa Hernández, profesora de Ciencias de la Educación, que se puso en contacto con la curadora”, explicó al Suplemento Universidad Fernando Castillo, director de la Unidad de Investigación en Historia Regional y coordinador del Grupo de Estudios en Comunicación, Memoria e Historia de esa casa de estudios jujeña.

Entre los organizadores figuran la Unidad de Investigación en Educación, Actores Sociales y Contexto Regional, la Unidad de Investigación en Historia Regional, el Grupo de Estudios en Comunicación, Memoria e Historia y la Red Federal de Estudios sobre Malvinas.

Inaugurada el 27 de junio, la exhibición aspira a llegar a diversos puntos del país para visibilizar esas historias olvidadas. En esta oportunidad, se realiza como parte de las III Jornadas Regionales de Investigación Educativa de la UNJu y ya se llevó a cabo en municipalidades, el Congreso de la Nación y en universidades públicas.

Durante la guerra por las Islas Malvinas, 59 mujeres estudiantes de enfermería de la Armada, muchas de ellas menores de 18 años, fueron obligadas a prestar servicio –pese a que algunas ya habían renunciado– por estar “bajo bandera”, informó el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Sin haber terminado aún sus estudios, se desempeñaron como enfermeras en la Escuela de Sanidad del Hospital Naval de Puerto Belgrano, desde el momento en que empezaron a llegar los primeros heridos.

“El Estado, representado por las Fuerzas Armadas en ese entonces, no sólo no veló por su integridad física, psíquica y espiritual sino que fue responsable de abusos hacia algunas de ellas, según consta en diversos testimonios. La participación de las mujeres en los conflictos bélicos no es abordada por la historiografía, al no ser consideradas como un aporte a las memorias de las guerras, lo que genera su invisibilización”, advierte ese organismo de la universidad cordobesa.