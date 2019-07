Los Jaguares, que disputan este sábado su primera final del Super Rugby, en Nueva Zelanda ante los defensores del título, los Crusaders de Christchurch, no quieren "dejar pasar esta oportunidad" y tienen "mucha confianza", afirmó el wing argentino Matías Orlando.

"Estamos acá porque es lo que queríamos y lo que soñamos. Logramos el propósito que buscamos, de trabajar día a día en busca de algo y lo alcanzamos. No ha sido fácil llegar hasta acá y no queremos dejar pasar esta oportunidad", afirmó el rugbier tucumano en declaraciones difundidas este miércoles en un comunicado.

"No sé si somos mejores nosotros o ellos, pero el sábado se juegan 80 minutos en donde se va a definir quién es el mejor y queremos ser el mejor equipo. Toda la experiencia que sumamos estos años hacen que hoy tengamos mucha confianza y sabemos que tenemos la capacidad de jugarle de igual a igual a un equipo que todos ven como favorito y que viene de ganar los dos últimos torneos", dijo.

Matías Orlando estuvo en los cinco partidos jugados por los Jaguares ante franquicias de Nueva Zelanda y suma 57 partidos desde que comenzó en el Super Rugby en 2016. "Recuerdo el primer partido en el Super Rugby con Cheetahs, donde empezamos a meternos en un mundo desconocido. No sabíamos de qué se trataba. Empezábamos algo nuevo y a vivir una experiencia diferente. Hubo muchas frustraciones en el camino y cuatro años después estamos por disputar la final. Es muy loco y lo estamos viviendo de una manera increíble", señaló.

Los Crusaders, nueve veces campeones del Super Rugby, incluidas las dos últimas, están invictos esta temporada en su estadio de Christchurch, donde han ganado nueve partidos y han empatado otro, por lo que la misión se presenta complicada para los argentinos.

"Ellos son muy consistentes, se hacen fuertes de locales y no pierden el hambre. Todos los años demuestran que quieren ser los mejores y lo logran. Nosotros estamos preparados para jugar este partido, no venimos a hacerles sombra a ellos, tenemos hambre de ganar este partido. No se juegan finales todos los días, nosotros como equipo queremos jugar un buen rugby y mandar el mensaje para que el rugby argentino se sienta representado por nosotros", señaló.