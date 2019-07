Trabajadores de fábricas recuperadas como Zanon, Cerámica Neuquén y Cerámica Stefani, junto a otras cooperativas, protestaron frente a Tribunales y el Congreso para exigir que no les corten los servicios, principalmente el gas. En su marcha, al pasar por el Obelisco, estuvieron acompañados por un fuerte cordón policial integrado por efectivos que les pegaron a algunos manifestantes.



“Mientras las empresas multinacionales facturan millones y se ven beneficiadas por subsidios millonarios, las fábricas recuperadas sufrimos el ahogo financiero, tarifazos impagables de luz y gas, nos niegan créditos para renovar maquinaria y ahora nos amenazan con cortarnos el gas lo que implica lisa y llanamente, la imposibilidad de continuar con la producción”, denunció Andrés Blanco, dirigente del Sindicato Ceramista de Neuquén.

En la Secretaría de Energía entregaron una nota para dar continuidad a las gestiones ante la amenaza de corte del suministro del gas a las tres plantas de cerámicas. Luego fueron al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, “el juzgado que tramita el amparo donde Camuzzi pidió autorización judicial para ingresar con la fuerza pública a cortar el suministro de gas en las tres gestiones obreras ceramistas de Neuquén” indicó Blanco.



"Es un crimen que nos quieran cerrar nuestra fuente de trabajo, somos hijos del 2001, llevamos 19 años de control obrero, nuestra fábrica está sobre Vaca Muerta, es decir, sobre la riqueza. Pero se la llevan otros y a nosotros con la planta en producción nos quieren cortar el gas. No nos asusta que nos reciban con la policía, sino quedarnos sin trabajo. No lo vamos a permitir, por eso vinimos a la Secretaría de Energía y al juzgado. En Neuquén se necesitan 70 mil viviendas y nosotros estamos ligados a la construcción y a la obra pública", dijo Alejandro López, de Zanon. "Están en peligro 500 puestos y más de mil, de manera indirecta, es la misma realidad que padecen los compañeros de Madygraf o del Hotel Bauen, que les quieren sacar el hotel", agregó.

El diputado Raúl Godoy acompañó a la delegación ceramista en la movilización y en la audiencia en el Congreso. “Que Camuzzi una empresa multinacional que vive de los recursos ajenos, subsidiada por el Estado, quiera cortar el gas de toda la industria ceramista que produce los ladrillos, pisos y revestimientos para la obra pública dejando a casi 500 familias en la calle es un verdadero despropósito. En Zanon funciona una escuela que también peligra”, afirmó Godoy e informó que la movilización buscó ampliar nacionalmente el reclamo, y denunciar que en la “Neuquén de Vaca Muerta, de los grandes negocios de las petroleras, le quieren cortar el gas y hundir a toda la industria ceramista”. El legislador trotskista destacó que la Justicia también debe dar una respuesta "en lugar de hacer lo de siempre, que es trabajar para las patronales: rechazan los amparos de la gente que pide que no les corten los servicios, pero cuando Camuzzi pide un amparo se mueve enseguida, insistimos en que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores".

"No queremos tarifazos, no queremos represión, para la gestión obrera ya la estatización", fue uno de los cánticos. "Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode", fue otro escuchado durante la movilización, que estuvo acompañada por sectores del sindicalismo combativo, trabajadores del Subte y de Coca Cola, además de partidos y candidatos de izquierda.