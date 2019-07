Con la presencia por primera vez de su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, Mauricio Macri encabezó un encuentro del Gabinete ampliado en el CCK, en donde bajó línea de cara a la campaña. Los gabinetes ampliados reúnen a buena parte de los funcionarios de primera línea, que escuchan a Macri como a un coach espiritual, parado en un escenario, solo, y micrófono en mano. No es usual que alguien que no forma todavía parte del Gobierno, como Pichetto, sea invitado a esas reuniones y menos que sea uno de los oradores, lo que marca el lugar que buscan darle en la campaña. A la salida del cónclave, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió del silencio en que se había sumido y se quejó de que Cristina Fernández de Kirchner "no da la cara en la campaña".

Los gabinetes ampliados tienen esa tónica que está en algún lugar entre una Iglesia evangélica y un encuentro empresarial. Macri suele ser el que cierra, con una arenga. Otros ministros o el jefe de Gabinete son en general los encargados de dar discursos vigorizantes para los funcionarios, que incluyen a todas las líneas de gobierno hasta directores generales. En este caso, le tocó por primera vez a Pichetto, quien dijo: "El camino que emprendió el Presidente es el camino de salida para el país". El peronista cuestionó a quienes plantean sus dudas por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. También sostuvo que el Presidente llevará al país a "la consolidación de un capitalismo moderno, inteligente e integrado al mundo". Y sostuvo que Macri tuvo "coraje y valentía" para convocarlo como compañero de fórmula. También se mostró sorprendido por la cantidad de personas que asisten a los gabinetes ampliados. La decisión de que fuera uno de los que cerrara allí muestra el lugar protagónico que tendrá. De hecho, el candidato a vicepresidente también estará entre los que cierren el encuentro de todos los candidatos nacionales que harán en Parque Norte el 10 de julio.

"No hay que enamorarse del cargo o del poder", sostuvo Macri en el cierre del encuentro. Le dedicó elogios a la saliente vicepresidenta Gabriela Michetti, a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal ("fue lo mejor que me pasó"), el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ("es un fenómeno"), y también al canciller Jorge Faurie, para el que pidió un aplauso especial. Fueron casi 30 minutos de discurso de Macri, de los que se conocieron algunos fragmentos. "Somos gente con buenas intenciones, con ideas y propuestas, que está haciendo cosas que no se hacían hace muchas décadas", sostuvo el Presidente. Sobre Pichetto, Macri dijo que "le está enseñando mucho" y sostuvo que es alguien "enfocado en la generación de consensos", que dice en público "lo mismo que dice en privado". Relató cómo fue que lo llamó para ofrecerle el cargo y que, antes de que terminara de hacer la propuesta, Pichetto lo cortó y le dijo: "Acepto". "Los dos somos igual de ansiosos", bromeó Macri. Por último, los arengó para trabajar en la campaña.



En la conferencia de prensa posterior, Peña sumó halagos a Michetti: "Es la mejor vicepresidente desde el '83", señaló el jefe de Gabinete, tal vez sin reparar que no hubo otra vicepresidenta en los años de democracia. Tras una larga ausencia en los medios, Peña volvió al ruedo para cuestionar al kirchnerismo: "La verdadera candidata, la referente y la líder del kirchnerismo, que es Cristina Kirchner, no da la cara y no aparece dando la discusión pública como planteaba cuando era presidenta, que reivindicaba el debate". Fue curioso que eligieran a Peña para dar ese mensaje, dado que desde hace tiempo que mantenía un bajo perfil.

Peña retomó una estrategia de 2015 y sostuvo que el kirchnerismo hará una "campaña del miedo" (tal vez no tuvo en cuenta que lo que presagiaba la de 2015 se cumplió, y fue superado, por el macrismo). "El miedo que se quiere plantear desde el kirchnerismo es lo único que tienen para ofrecer en esta elección, ante su incapacidad de producir un mensaje esperanzador, porque nada de lo que prometen lo hicieron cuando fueron gobierno", aseguró el jefe de Gabinete del Gobierno que prometió eliminar el impuesto a las ganancias, la inflación y mantener Fútbol para Todos, entre otras promesas de 2015 luego incumplidas.

Ajeno a la realidad económica, Peña sostuvo que el Gobierno pudo "corregir una economía que estaba quebrada y llegar a una economía más saludable, más ordenada". "El esfuerzo no ha sido en vano", aseguró el jefe de Gabinete. Sobre Pichetto, el ministro coordinador reiteró que "su incorporación habla de una nueva etapa, que permite seguir ampliando un espacio político que fue creciendo y ampliándose, y que hoy es una de las construcciones políticas más plurales, diversas y amplias que han existido en la política argentina en los últimos 30 años". Luego de que el oficialismo intentara eliminar las PASO, Peña ahora insistió con que los ciudadanos vayan a votar. Hay un evidente temor de que el resultado de las primarias para Macri sea muy bajo con respecto a la lista de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.