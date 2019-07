Desde Santa Fe

Omar Perotti monitoreó personalmente la reunión de sus enviados con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, que fue la primera de la transición. Corrigió hasta el último párrafo del pedido de informes a Miguel Lifschitz que su equipo dejó en la Casa Gris, repasó los resultados de ese encuentro y después, recibió a los senadores del PJ, con quienes analizó la agenda política y parlamentaria. Uno de ellos ya le anticipó al gobernador electo que "no serán levantamanos" de su gobierno, según contó el confidente a Rosario/12. Sin embargo, ayer votaron la adhesión de la provincia a la ley de ART, con algunas modificaciones al proyecto de Lifschitz que estuvo varado un año y medio en el Senado y a poco de que Mauricio Macri dijera que era una "vergüenza" el cajoneo legislativo en Santa Fe.

El martes, Perotti cenó con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en Buenos Aires. El miércoles, arrancó el día en Santa Fe, cuando a media mañana sus delegados se reunieron con Farías en la Casa de Gobierno y le comunicaron sus dos decisiones: auditar la gestión de Lisfchitz y pedir informes sobre 53 puntos. Más tarde, ya acompañado por la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas, recibió a los senadores del PJ para "delinear lo que viene", reveló el jefe de bloque Armando Traferri. "Analizamos las leyes que están en tratamiento en la Legislatura y las que necesite Omar para sancionarlas antes de que asuma", el 10 de diciembre. "Y también, planificar el trabajo. Nos volveremos a juntar en agosto cuando termine el receso legislativo", explicó el legislador.

Traferri dijo que la clave de la relación política con Perotti es el "buen diálogo" y "no queremos perderlo. Vamos a seguir hablando de los perfiles del gobierno, sobre todo cuando tengamos la información que le solicitamos" a Lifschitz. "El gobernador dice que estamos bien, pero es necesario tener la información. Queremos saber dónde estamos parados, ese el punto de partida de lo que viene", agregó.

Según Traferri, las demandas sociales "van a ser más fuertes el año próximo", cuando gobierne Perotti. "La situación nacional así lo indica". Y sugirió "adelantarse a lo que viene, estar un paso adelante y no esperar que las cosas exploten". "Estamos muy preocupados" por el desplome económico. En los departamentos, "la demanda en los comedores y en la copa de leche aumentó el 100 por ciento. La crisis ha impactado muy fuerte. Hoy estamos peor que ayer y así, todos los días". "El gobierno que venga va a tener que enfrentar una situación compleja, yo diría que va a ser la más parecida a 2001 y 2002. No tengo ninguna duda que va a ser así", agregó.

Otro de los puntos de la agenda con Perotti fue el armado del gobierno. Traferri dijo que él personalmente "no está atrás de ningún cargo" en el gabinete. "Quiero que tenga los mejores hombres y mujeres" en los ministerios. "Por supuesto, hay que buscar primero en la cantera del peronismo y si el peronismo no los tiene, convocar a hombres y mujeres independientes que tengan vocación de servicio. Aspiro a eso y en eso sí quiero participar y se lo he dicho al gobernador electo", reveló.

"He sido muy crítico de determinados dirigentes de esta provincia -dijo Traferri sin hacer nombres- que tomaron algunos ministerios como botín de guerra o agencia de empleos. A los que perdían elecciones de intendente o presidente comunal, les daban una chapa en el Estado o en algún cargo en la provincia. Eso no da para más. Y nosotros no lo tenemos que hacer desde el justicialismo".