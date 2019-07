En el marco del Día Internacional de las Pymes, el presidente Mauricio Macri celebró junto al empresariado argentino con un anuncio que podría tener un impacto negativo en los pequeños y medianos empresarios: confirmó que su gobierno trabaja junto con el de Brasil para alcanzar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tal como el que firmó el Mercosur con la Unión Europea.

“Feliz día a las pequeñas y medianas empresas”, saludó Macri rozagante desde la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “Nos veo a los argentinos pujantes”, dijo sobre el objetivo de “alcanzar un futuro mejor” o llegar al “país que siempre quisimos ser”. En este sentido, aclaró que el mejor escenario posible es el de “apertura”, como el que transita actualmente la Argentina desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. Esa “etapa de apertura”, siguió el mandatario, se sostiene por los acuerdos comerciales firmados con otros países o mercados, como el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

“El canciller dijo también que estamos hablando con Brasil para un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos”, confirmó Macri la información que ya había sido adelantada por Jorge Faurie. “Lo que está pasando es que al mundo le interesa relacionarse con nosotros”, sostuvo el Presidente. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto confirmó que además trabaja en acuerdos similares con China, Canadá, Corea y Singapur. "Son todos platillos a los que pueden llegar los productos argentinos y esto es trabajo", afirmó el canciller en declaraciones a La Nación+.

Frente a empresarios, Macri resaltó que al país se le abre "una oportunidad histórica con el acuerdo Mercosur-Unión Europea". "Las demanda de nuestros productos se va a multiplicar y tenemos que prepararnos para producir más. Al mundo le interesa relacionarse con nosotros. El mundo cree que tenemos capacidades para aportar. Y en meses vamos a ir por (acuerdos con) Canadá, Estados Unidos, China", enfatizó. Además, el Presidente resaltó que el acuerdo con la Unión Europea "fue una negociación honesta, abierta y leal" y que de ahora en más los productores argentinos de los distintos sectores tienen "15 años para entrenar y aprovechar esta oportunidad". El mandatario reconoció que las pymes "han tenido un año durísimo, pero se lanzaron medidas para que puedan crecer, como la ley Pyme, la reforma fiscal, ley de ART".

Economistas críticos

Economistas y expertos en relaciones internacionales detallaron a Página 12 los riesgos de llevar adelante este tipo de acuerdos por tratarse de economías asimétricas que no son complementarias. Además, cuestionaron que el tratado pueda llevarse a cabo ya que va a contramano de las políticas proteccionistas que llevó adelante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su gestión.

"Esto es un anuncio de campaña, no hay nada concreto, lo que buscan es instalar el proyecto del libre comercio", explicó Carlos Bianco, ex Secretario de Relaciones Económicas Internacionales durante el gobierno de Cristina Kirchner. Mientras que en el acuerdo con la Unión Europea se puede observar al sector agroexportador como el gran ganador, no ocurre lo mismo con Estados Unidos. "Son el principal productor del mundo en cereales, una potencia agrícola y ganadera competitiva a nivel mundial, ni siquiera sé si les vamos a poder vender alimentos", agregó el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

En el mismo sentido opinó el economista Alejandro Robba, ex subsecretario de Coordinación Económica. "Con la Unión Europea podría haber cierta complementariedad ya que podríamos exportar alimentos. Pero con Estados Unidos no hay ningún tipo de complemento, ya que además de industria y alta tecnología, el sector agropecuario es muy competitivo", explicó Robba. "Tienen recursos naturales, tierra productiva y encima el Gobierno los subsidia y los protege con barreras arancelarias", detalló. Es que para Robba, un política de integración debe darse de manera inteligente. "En 2005 nos alejamos del ALCA porque por estudios de impacto vimos que no era conveniente", explicó.

Jorge Carrara, quien fue vicedirector del Centro de Economía Internacional de la Cancillería entre 2002 y 2005, dijo que el anuncio de Macri es "humo". Del lado de Argentina, opinó que el objetivo es mostrar un gesto hacia la base electoral de Cambiemos y "correr el eje de la inflación, el desempleo y la recesión". Pero además, del lado de Estados Unidos consideró que tampoco tiene mucho sustento porque va a contramano de las políticas proteccionistas que llevó adelante la gestión de Donald Trump. "Estados Unidos hasta reformuló el acuerdo Nafta con México. Trump le llegó a pedir al presidente mexicano que sea más restrictivo con lo que importan desde China", explicó. Consideró que una ventaja para Argentina que podría darse es si encuentra nichos para exportar variedades únicas. Para Carrara, la mayor preocupación es cómo se dará la transición de la mano de obra en los sectores que emplean muchos trabajadores pero que no tienen competitividad internacional, como el textil.

Desde el inicio de su mandato, enero de 2017, Donald Trump llevó a cabo una política económica proteccionista. Su campaña presidencial estuvo basada en promover empleo para los ciudadanos norteamericanos. Le impuso aranceles a su socio comercial mexicano, amenazó con aranceles a los autos europeos y mantiene una guerra comercial con China. Las decisiones de política económica de su gobierno también impactaron en el comercio con Argentina. En este sentido, el economista Pablo Kornblum, especialista en relaciones internacionales, se preguntó: "¿Cómo vamos a poder hacer un tratado si no pudimos negociar el biodiesel y tardamos dos años en acordar la exportación de limones?". Además, adelantó que por el alto nivel de endeudamiento que tiene Argentina con el FMI, por el mayor préstamo realizado en la historia del organismo, es difícil que las condiciones de negociación se den en forma "justa y simétrica".