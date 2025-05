Este miércoles intentaron allanar la empresa de medicina Medidom, que tomó la responsabilidad de la internación domiciliaria de Diego Armando Maradona luego de la operación por un hematoma subdural en la cabeza en noviembre de 2020, mismo mes en el que falleció.

Esta prepaga tercerizada es en donde trabajan dos de los siete acusados en el juicio: el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni. También se desempeña como enfermera en esta empresa Dahiana Gisela Madrid, que solicitó un juicio por jurados y será juzgada en la segunda parte de este 2025.

El objetivo del allanamiento solicitado por la Justicia es el secuestro de toda la información clave para el caso de la muerte del Diez, específicamente de la internación domiciliaria en el barrio privado de San Andrés, en Tigre, que es uno de los principales puntos de investigación para los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro Julieta Makintach, Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino.

Ingrata sorpresa

Sin embargo, los responsables por el operativo del allanamiento se encontraron con que Medidom dejó de funcionar en su antiguo lugar hace 5 años. El domicilio legal de la empresa de aparatología y enfermería médica estaba en Güemes al 4243, en Palermo, a donde se trasladó la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales para realizar el operativo indicado por el TOC Nº 3 de San Isidro.

El trunco objetivo de secuestrar los documentos útiles para la investigación incluía tanto archivos digitales como físicos sobre la decisión de la internación domiciliaria. Del mismo modo los agentes del operativo retirarían de las instalaciones dispositivos digitales que aporten datos a la investigación. Se cree que los intercambios por mail que se recolecten entre Medidom y Swiss Medical podrían contener información clave por el ida y vuelta entre el mismo Mariano Perroni y la también imputada Nancy Forlini, la coordinadora de Swiss Medical.

Este allanamiento, en primera instancia frustrado, iba a ocurrir tan solo una semana después de la otra inspección a la Clínica Olivos luego de las declaraciones de su director, Pablo Dimitroff. De allí se obtuvieron 279 fojas de la historia clínica del ex futbolista, 543 correos electrónicos y 6 estudios de laboratorio.

La continuidad del juicio

La audiencia oral que tendrá lugar este jueves, la siguiente luego de las primeras declaraciones de Giannina Maradona en el juicio por la muerte de su padre, serán fundamentales debido a que llegó el turno del imputado Carlos Díaz, el psicólogo del nacido en Villa Fiorito, que fue mencionado varias veces por la segunda hija del Diez.

La hermana de Dalma Maradona dijo este martes que ella le expresó su preocupación tanto a Luque como a Díaz: "Me comuniqué con Luque para preguntarle por qué estaba tan hinchado y por qué tenía la voz así. Le dije también a Carlos Díaz y él me dijo que era normal. Todos me decían lo mismo, que al no querer moverse era normal que esté de esa manera".

Giannina destacó que fue Díaz quien le dijo que no se acerquen a Diego desde el 18 hasta el 25 de noviembre de 2020, día en el que finalmente falleció Maradona. "Nos pidió que le demos su espacio, que lo dejemos, insistiendo todo el tiempo que solo por hoy era muy importante que él esté limpio, que no consuma alcohol", sentenció la hija de Pelusa.

Las declaraciones que brindará Díaz este jueves se producen por un pedido de su defensa luego de que se filtraran supuestos mensajes del profesional de la salud mental con otros compañeros del equipo médico. Allí Díaz le confesaría al neurocirujano Leopoldo Luque que "acá el objetivo estratégicamente es pasarle la pelota a la familia" mientras que a la psiquiatra Agustina Cosachov le habría dicho que contratar a una enfermera serviría para "que no rompan las pelotas" y como "una manera de cubrirnos".

Además de Perroni y Almirón de Medidom, de Forlini de Swiss Medical y del psicólogo Carlos Díaz, los otros imputados del primer juicio por la muerte de Maradona son Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, y el médico clínico designado para la internación domiciliaria, Pedro Di Spagna. Todos ellos están acusados por homicidio simple con dolo eventual y, en caso de ser hallados culpables, recibirían una condena de entre 8 y 25 años de prisión. Del mismo modo, en la segunda parte del año juzgarán a Dahiana Madrid.