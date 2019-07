Dos mil nueve, la inteligencia aun no había aterrizado en nuestros celulares, yo tenía un Nokia 1100, internet era la computadora y Flickr mi red social favorita; heterogénea y con usuarios por todo el mundo. Probablemente una precursora de las que hoy consumimos diariamente en nuestros celulares. Su dinámica era la usual: te abrías una cuenta, cargabas fotos día a día, navegabas, favoriteabas, dejabas comentarios, enviabas recomendaciones o intercambiabas correos. Era inagotable, horas y horas de investigación y aprendizaje. Una herramienta fabulosa para autodidactas, porque constantemente había material nuevo o experimentos, información sobre films y películas vencidas, lentes, cámaras y formatos. Incluso, algunos fotógrafos compartían los horarios en que la fotografía había sido tomada.

Con mi grupo de amigxs se generaban discusiones eufóricas al debatir sobre las obras, trabajos y técnicas de distintos fotógrafos contemporáneos del mundo. Los retratos de les fotógrafes de Rusia, la luz de los países nórdicos, el humor o la excentricidad de les fotógrafes orientales. Pero, por sobre todo, el trabajo sobre la intimidad.

Couple in bed. Yo aún no había descubierto quién era Nan Goldin, simplemente había comenzado a coquetear con un discurso fotográfico cotidiano documental, menos ficcionado, sin pre producción y mayor autenticidad. En esta misma línea seguía y era fan de dos fotógrafas norteamericanas de Austin, Texas llamadas Traci Matlock y Ashley MacLean que compartían una cuenta en Flickr, tetheredto. Ellas trabajaron juntas durante años y elaboraron un film llamado PEOPLE * LOVE * PHOTOS. Eran un dúo que deconstruía la femineidad reconociéndole un deseo sexual depredador sin el prejuicio o la etiqueta ninfomaníaca pero con una línea metafórica y altamente poética, intelectual y reflexiva en la cual la experimentación y exploración desarrollaban y abrían un camino narrativo adentrándose e incentivando una evolución constante en su obra.

Siendo aquel mi contexto visual y mi tendencia conceptual, la rutina de navegar entre los favoritos de las cuentas que seguía me llevaba a desarmar y entender las intertextualidades de sus obras y a la vez nutrir las mías.

En ese navegar fue que apareció. La primera vez que la vi, fue una foto anónima, una imagen sin título en una cuenta random de Flickr con contenido inspiracional. Era poderosa, me absorbió. Escuché el silencio en una habitación con dos personas, la intensa abstracción, la alienación y la distancia. Interpreté la soledad y vulnerabilidad en un cuerpo desnudo, en un escenario atemporal pero teatral. Y lo más importante me olvidé que alguien más estaba ahí tomando la fotografía. Fue automático, la agregué a favoritos.

Pasó un año y conocí La Balada de la dependencia sexual, serie icónica de Nan Goldin, quien se convertiría en una referencia para mí. En el 2012 el Malba presentó la exposición colectiva Bye Bye American Pie curada por Philip Larratt-Smith y tuve la oportunidad de ver por primera vez en vivo sus fotografías y la proyección de La Balada.

Aún así tardé en asociarlas, dos años después en 2014, se activó o despertó el recuerdo de esa fotografía y logré reconocer en ella la firma de Nan. Entré a Flickr, busqué en mis favoritos y la desmarqué. Ya no existía la necesidad de retenerla, marcada en ese espacio como un registro o ayuda memoria. Ahora yo sabía cómo y dónde encontrarla. Y por supuesto se había confirmado y era incuestionable, Couple in bed se convirtió en una historia inolvidable.

Creo que lo encantador de la experiencia fue que la imagen se mantuvo latente en mi memoria, pero sin curiosidad de identificar al autor; solo lo descubrí y, al ver el cuadro completo, me sonreí llena de satisfacción.u

Paula Aparicio vive y trabaja en Buenos Aires. Participó en las siguientes muestras: This is not an invitation to rape me, University of Pennsylvania Fox Gallery, (2010, USA); Primer concurso Internacional de fotografía Helie Memorial donde ganó el Segundo premio (2011, España); Premio Bridgestone Arte emergente donde fue Finalista (2013, Argentina); Concurs de fotografía 8 è torrentjove (España); participación Festival de Arte Maña en el Centro Cultural Matienzo (2014, Argentina), participación en proyección del ciclo inédito pen drive, participación Festival de Arte (2015, Argentina) Mañana es mejor Homenaje La Spinetta en Galería Patio del liceo (Argentina), participación en Photo Alicante - The Last Day of Photo (2016, España) y en la muestra Futuro: Aparicio, Bergman, Huberman, Preger, Silva, Matienschön (2016, Argentina).