“Aquí estamos: de vuelta en el ruedo”, saluda Gabriel Carámbula, quien presentará este sábado a las 20.30, en el Teatro Sony (José A. Cabrera 6027), su primer álbum solista en 14 años: Gloria (2019). “Me siento muy bien, mejor que nunca. Durante todos estos años en los que no saqué un disco, no estuve inactivo, sino que grabé con otros músicos. Toqué con Juanse (en Pappo x Juanse, de 2015) y con Fabi Cantilo (en Proyecto 33, de 2016). No necesito sacar un disco por año, como sucedía antes. Hay que tomarse su tiempo para que las cosas salgan mejor. Estoy super contento porque uno siempre usa el cliché de que el último trabajo que saca es el mejor, y en este caso fue así”. La cuarta producción unipersonal de uno de los mejores guitarristas del rock argentino, devenido en esta ocasión en frontman, tensa la cuerda entre la tradición y la contemporaneidad. “Si bien sigo escuchando a los Beatles, a los Stones y a Clapton, trato de consumir mucha música nueva. Tampoco tengo inconveniente en probar con la tecnología. Funciona todo aquello que sea bien utilizado”.



-Considerando que pasaron muchos años desde la aparición de tu último disco solista, Viviendo urgente (2005), ¿cómo fue el armado del repertorio en esta ocasión?

-Tuve mucho tiempo para elegir. Como grabo en una portaestudio, busqué en todos los casetes. Pese a que tengo un montón de material, agarré el que me parecía importante. Esas 10 canciones son lo más potente que tenía. Le puse parte B o C, y reescribí algunas letras.

-Si bien esas canciones pertenecen a periodos diferentes, ¿qué las aúna?

-El tiempo que pasó entre mi último disco y éste me permitió elegir de una manera coherente y especial. Cada tema me hace recordar a un momento que pasó. Aunque modifiqué letras para hablar de lo que me sucede ahora. Como ya hay un disco llamado Emotional Rescue (se refiere al álbum de los Rolling Stones de 1980), no lo pude titular de esa forma. Sin embargo, Gloria es una palabra importante porque tiene muchas connotaciones, y, aparte, el tema homónimo lo tenía desde hace bastante. Estoy muy orgulloso del resultado.

-Más allá de la camaradería musical que te une con Fabiana Cantilo, ¿por qué la invitaste a cantar el cover de “Sólo dame un poco”, tema de la banda que compartieron, Los Perros Calientes?

-Ella me llamó para grabar su disco en vivo Proyecto 33, en el Maipo, y la pasé muy bien. Es como mi hermana mayor. Se me vino a la cabeza “Sólo dame un poco” porque forma parte del disco de Los Perros Calientes que grabamos en 1986, y me pareció que necesitaba algo extra. Quería invitar a alguien, y más tarde decidí que Fabi era la artista perfecta para hacerlo. También sumé al primer bajista de ese grupo, Marcelo Capasso. Hicimos una versión extraordinaria, muy a mi gusto.

-Aunque prestaste tu guitarra para muchos artistas, lograste generar un sello propio.¿Sos consciente de ello?

-Si bien uno nunca deja de aprender, el sello o el estilo propio es algo que uno siempre busca en la vida. Y algunas personas nunca lo encuentran. Pero yo sí lo hice, y eso me da mucho orgullo porque sigue intacto. De hecho, creo que estoy tocando mejor la guitarra que nunca. Y eso no es poco.

-Según tu apreciación, ¿cuál es el rol de la guitarra en esta época?

-La guitarra eléctrica nunca va a dejar de existir. No se puede reemplazar. Esa cuerda mordida por la púa no se puede cambiar por nada. Es irremplazable.

-Comenzaste en la música muy joven, y tocaste con una infinidad de artistas. Pero recién tu primer disco solista, Carámbula, apareció en 1997 ¿A qué se debió?

-Fue un proceso muy natural. Tocaba con mi banda, Los Perros Calientes, luego pasó el tiempo, y me fue muy bien con Los Perros. Al mismo tiempo, estaba era músico de Fito y de Juanse. Siempre me gustó tocar con otros artistas y estilos porque me enriquezco. Soy un guitarrista de una sola toma. El primer disco solista fue una decantación. Me enorgullece que a todos con los que toqué les haya ido bien.

-¿Y a vos cómo te fue?

-Mejor, imposible.

-¿En qué se diferencia tocar tus propias canciones y prestar tu guitarra para los temas de otros?

-Es diferente, pero las dos cosas me gustan mucho. No te extrañe que mañana esté grabando o metiendo un solo. Soy un guitarrista de pura cepa.

-Eso seguramente lo dejarás en evidencia en la presentación de Gloria…

-El show tiene dos partes. La primera se lo dedicaré a Gloria, mientras que en la otra tocaré todos mis éxitos. Si bien Fabi no estará, porque también tiene una presentación, me llamaron varios amigos importantes para decirme que irán. Habrá un equipo de guitarra esperando por ellos...