Cristina Fernández de Kirchner se reunió este miércoles con las presidentas y copresidentas electas de los centros de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Instituto Patria, CFK destacó el hecho de que las presidentas electas de los centros de estudiantes de esas facultades sean todas mujeres: Florencia Boveri (Fadu), Julia Benito (Ciencias Exactas), Isabel González Puente (Filosofía y Letras), y Agostina Olivera (Ciencias Sociales). "Es tiempo de chicas", festejó.

Durante la charla, la exmandataria también celebró los batacazos que dio el peronismo en Sociales -donde ganó la coalición opositora Lista 15 + Acción por Sociales, compuesta por diversas agrupaciones del campo nacional y popular como La Mella, La Cámpora, Emergente, Urbana y el Movimiento Evita, entre otras- y en la FADU -donde la coalición El Módulo, formada por La Cámpora, La Mella, AUGE, y CEPA, obtuvo un 53,4% de los votos para centro de estudiantes aplastando a Somos FADU, de la Franja Morada (UCR), que desde 2019 conduce el centro y apenas obtuvo el 33,6%, en un resultado inesperado para propios y extraños.

"Recuperamos Sociales, que es muy bueno. Y lo de FADU es increíble. Desde 1973 que no ganaba un peronista. La última fue cuando hubo elecciones con Azul y Blanca, si mal no recuerdo. Y además por la diferencia que obtuvieron, porque fue una diferencia muy contundente", observó.

Y agregó, relativizando el cambio cultural del que se jactan el presidente Javier Milei y los funcionarios de La Libertad Avanza: "Habla también de cosas buenas y de esperanzas, porque me parece que esto que nos quieren vender de la batalla cultural... de que los jóvenes... bueno, precisamente en los sectores universitarios fue donde prácticamente no figuraron los libertarios. A la universidad pública y gratuita me refiero, obviamente", aclaró.