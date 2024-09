Luego de casi dos años y medio, las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvieron a elegir a la conducción de sus centros de estudiantes. El peronismo dio batacazos en Ciencias Sociales y FADU, mientras que el reformismo junto con sus aliados logró retener la mayoría de los centros y la izquierda profundizó su retroceso. Los libertarios se presentaron a elecciones en cuatro facultades por primera vez desde que Javier Milei es presidente, pero no obtuvieron un caudal significativo de votos. Cómo quedó el mapa estudiantil en todas las facultades de la principal universidad argentina.

En una jornada de alto voltaje electoral, una de las principales sorpresas fue el triunfo en Sociales de la coalición opositora Lista 15 + Acción por Sociales, compuesta por diversas agrupaciones del campo nacional y popular como La Mella, La Cámpora, Emergente, Urbana y el Movimiento Evita, entre otras. Se trató de un batacazo, con el cual logró quedarse con la mayoría en el Consejo Directivo y destronar de la conducción del centro de estudiantes a la Unión Estudiantil de Sociales (UES), agrupación autodenominada peronista que mantiene una alianza con el vicerrector radical Emiliano Yacobitti. La disputa por el centro fue palmo a palmo, y se inclinó para la oposición con un 43,2%, frente al 41,4% de la actual conducción. Con estos resultados, Agostina Olivera, de la agrupación La Mella, será la nueva presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo).

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) se produjo otro cimbronazo electoral. La coalición de El Módulo, compuesta por La Cámpora, La Mella, AUGE, y la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA), obtuvo un 53,4% de los votos para centro de estudiantes y aplastó a Somos FADU, de la Franja Morada (UCR), que desde 2019 conduce el centro y apenas obtuvo el 33,6%, en un resultado inesperado para propios y extraños. La actual oposición también contará con mayoría en el Consejo Directivo. Página/12 pudo dialogar con Florencia Boveri, presidenta electa del centro de estudiantes de FADU. “Este triunfo viene a demostrar que no es cierto que los estudiantes y la juventud están con las políticas de Milei”, afirmó Boveri y sostuvo que la conducción saliente pagó cara su falta de voluntad para defender la educación pública. “Evidentemente, tiene un costo subestimar a los estudiantes y dejar un centro sin participación estudiantil, en todo momento pero sobre todo en este contexto”.

Otra de las buenas noticias para las agrupaciones peronistas es la reelección en Filosofía y Letras de El Colectivo, la coalición compuesta por La Mella, La Cámpora, el Movimiento Evita, AUGE, Megafón y CEPA, que conduce desde 2019 el centro de estudiantes. Logró revalidar con un 39,4%, frente al 31,3 de La Izquierda al Frente (FITU), además de asegurarse la mayoría en el Consejo Directivo. La nueva presidenta será Isabel González Puente, de La Mella, quien reemplazará en el cargo a Christopher Loyola, de su misma agrupación. En declaraciones a este diario, Loyola hizo un balance de los años de gestión y destacó las conquistas estudiantiles alcanzadas por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) desde la llegada de El Colectivo a la conducción. “La cantidad de espacios que ganamos los estudiantes en los últimos años es notorio, le cambia la vida a los compañeros y compañeras cada día que vienen a cursar”, señaló.

En la Facultad de Exactas también hubo revalidación electoral. La agrupación Identidad, de La Cámpora, alcanzó la reelección del centro de estudiantes con un 46,6%, resultado que convirtió a Julia Benito en su nueva presidenta. Además, sostuvo la mayoría del Consejo Directivo. En segundo lugar se ubicó Espacio Exactas (UCR), con un 18,6%, seguido de la Fuerza de Estudiantes en Movimiento (FEM), de La Mella, con un 17%, agrupación que sin embargo logró el segundo puesto en la elección de Consejo Directivo, lo que le permitió retener la minoría estudiantil.

Los espacios reformistas lograron retener sin problemas los centros de estudiantes en sus bastiones inexpugnables. En Derecho, el Frente Reformista (compuesto por Franja Morada y Nuevo Derecho-Partido Socialista) obtuvo un 60,3% de los votos, contra el 31,8% de Acción Colectiva, coalición peronista compuesta por La Cámpora, La Mella, Emergente y La Centeno, entre otras agrupaciones, que logró un consejero directivo por la minoría estudiantil. También en Económicas pudo festejar Yacobitti, con un aplastante 71,3% en favor de Nuevo Espacio. Otra facultad en la que el reformismo tuvo un triunfo holgado fue Medicina, en donde Nuevo Espacio obtuvo el 61,4% de los votos. En Psicología la agrupación radical EDI logró la reelección, con un 51%, frente al 32% de El Impulso, coalición kirchnerista integrada por La Mella, AUGE y Brote, que obtuvo un consejero. Por su parte, en Ingeniería el Movimiento Linealmente Independiente (MLI), aliado al reformismo, aseguró su reelección con el 35% de los votos, mientras que en Odontología, probablemente la facultad menos competitiva, logró revalidar la conducción del centro la agrupación Alumnos de la Facultad de Odontología (AFO), también alineada con el espacio reformista, con un 94,5%.

La izquierda viene en retroceso desde hace años en las elecciones de centros de estudiantes de la UBA. Este proceso fue ratificado particularmente en la elección de Farmacia y Bioquímica, donde la actual conducción de El Antídoto (Partido Obrero y aliados) perdió de forma aplastante contra una coalición de radicales y peronistas. 71,5% de los votos obtuvo la oposición, contra apenas un 25,8% del trotskismo. Sí logró retener el centro de estudiantes de Veterinaria, donde la conducción del EVET obtuvo un 37,9%.

Libertarios en la UBA

“¡Votá libertad en Económicas!”, reza un volante de fondo amarillo y letras negras, con la imagen de fondo de la facultad ubicada en avenida Córdoba. Se trata de la agrupación Somos Libres, referenciada en el gobierno de Javier Milei, que por primera vez se presentó a elecciones en esta y otras tres facultades de la UBA (Arquitectura, Diseño y Urbanismo -FADU-, Medicina e Ingeniería). En la única en la que superó los 10 puntos porcentuales fue en la de Ingeniería, donde se ubicó en el segundo lugar, con un 18,4% de los votos, aunque ese resultado no le permitió obtener una banca en el Consejo Directivo.

“Pedimos transparencia en el uso del presupuesto”, afirmó en diálogo con Página/12 Rocío Gómez, candidata a consejera directiva de Somos Libres en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE). “Ya se demostró que la AGN no audita la UBA hace 10 años, y que de las auditorías internas que presentan, el 80 por ciento de los gastos no están declarados”, dijo. Por otra parte, respecto a la propuesta de arancelamiento universitario, planteó que “antes necesitamos saber en qué se gastan los recursos de la UBA”. “Si no sabemos en qué se está despilfarrando, hablar de arancelamiento nos parece muy lejano. Primero deberíamos estabilizar las cuentas, y ahí decidir si alcanza o no alcanza. No estamos a favor del arancelamiento en este momento”, afirmó.

Otro de los referentes de Somos Libres que habló con este diario es Juan Martín Agosti, candidato a presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Medicina. “Somos Libres es una agrupación que formamos en 2020, justo antes de la pandemia, y nos presentamos a elecciones en 2022”, contó Agosti. “Para esta segunda elección nuestra sumamos militantes del PRO, de La Libertad Avanza y de liberales en general, acompañando al gobierno de Javier Milei”, señaló.

Agosti se mostró “totalmente en contra” de los paros docentes. “Queremos terminar con los paros. Nos parece una vergüenza que dejen a los chicos sin cursar”, afirmó. También enumeró propuestas como la modificación del sistema de asignaciones de materias, y “que las agrupaciones políticas no entren a las clases a interrumpir, porque eso es para el pasillo o para el café de la esquina”.

