Hace poco más de un mes, la Justicia porteña intimó al Ejecutivo a que presente un plan para concluir las obras del Cine El Plata. Caso contrario, el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, iba a tener que pagar una multa de mil pesos por día. La novedad es que el gobierno porteño presentó su plan, pero los vecinos que hace once años luchan por la recuperación del espacio no están para nada conformes. “La respuesta es una planillita de Excel que no tiene nada que ver con un plan de obras. Surgió del apuro para no pagar la multa. No sería siquiera admitida como expresión de la remodelación de una casa”, se quejó Walter Ordoñez, integrante de la Coordinadora en Defensa del Cine del Plata.

Como usualmente sucede con este tipo de luchas, la del cine de Mataderos está plagada de vueltas y obstáculos. En el último capítulo de esta lucha, el juez Martín Furchi (titular del juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 16 de la Ciudad) intimó al gobierno a presentar un plan de obras. De no hacerlo, el ministro de Cultura debía pagar una multa de mil pesos por día. El gobierno hizo su presentación este lunes, dentro de los tiempos requeridos. “Es una planillita de Excel dividida en nueve meses. En la parte superior están los meses y en la parte lateral izquierda las tareas a realizar”, detalló Ordoñez, que aportó el documento a Página/12. Según él, resulta además incoherente lo que propone la planilla: “Si según informes oficiales la obra está en un 85 por ciento… ¿por qué van a hacer movimiento de suelos? ¿O por qué van a estar haciendo demoliciones, como allí especifican?”.

Ayer, la Coordinadora volvió a acudir a la Justicia. “Le dijimos al juez que nos están tomando el pelo. Todo lo que hacen son chicanas judiciales para ganar tiempo. Demuestran que tienen cero voluntad política de hacer esto. La barriada está ya medio cansada”, dijo Ordoñez. Los vecinos siguen realizando propuestas culturales cada quince días en las puertas del histórico espacio, inaugurado en 1945 y cerrado en 1987.