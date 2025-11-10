"Esto no es un simulacro", es la frase de comienzo de cada recital de Oasis en la gira reencuentro. Gira que, a cada paso, fue noticia. Y que, finalmente, tendrá su próxima parada en Argentina.

Hasta el momento, cada ciudad fue colmada por las "vibras" del movimiento oasisero. Sin embargo, se espera que Buenos Aires sea centro de un movimiento sin precedentes y que solo puede compararse con la fiebre en Manchester, su tierra natal.

Bandera, piluso y pin

El arribo del local de merchandising todavía genera repercusiones: algunos productos llegaron con demora y otros todavía están en lista de espera —la cinta scotch nunca apareció y la decepción es total entre los y las fanáticas—.

Mientras que la venta de la línea exclusiva de Adidas duró poco más de 24 horas, con poca variedad de talles y una venta que se hará en tandas, con fechas que llegan hasta enero de 2026.

Mientras, emprendedores y emprendedoras con sede en internet y con mucho movimiento en redes sociales proponen y aportan su propio mercado: pines con calidad superior a la oficial o tatuajes, stickers y vasos para todas las edades. El abanico de opciones no tiene fin.

Por otro lado, se esperan banderazos en los hoteles que sean destino de cada Gallagher. Fans que esperan por una foto, una firma en un disco o simplemente tener una anécdota que recorrerá las redes sociales. Mientras, siguen el viaje de posibles vuelos que los traigan a Ezeiza. ¿San Telmo, Palermo, disquerías? Toda posible visita es seguida con lupa de nivel experto.

Cronograma de actividades

Uno de los epicentros para las previas será un mural a cargo de Sketch, un urbanista mancuniano, y de artistas argentinos. Todavía su ubicación está por definirse, pero comenzará a crearse el jueves 13 y se inaugurará el sábado 15 al mediodía, a pocas horas del primer show. Contará con los nombres de cientos de fans y habrá sorteos.

También habrá un evento —Experiencia 360°— en Our House desde el viernes por la tarde, con reserva, en un bar que extenderá sus actividades todo el fin de semana.

Lo mismo sucederá en Debar, uno de los tradicionales bares rockeros de la ciudad, que tendrá dos noches exclusivas con música Gallagher.

Mons Hostel también tendrá una jornada con música en vivo, tatuajes y venta de merchandising.

Pero, además, las grandes protagonistas de la previa serán las bandas tributo.

English Tea y Des21 harán una noche en conjunto, en el Emergente, para ponerse en ritmo con la doble fecha en River.

Oeisis comenzará el fin de semana con un show en Liverpool, en la medianoche del viernes —primeros minutos del sábado—. Este tributo ya tiene capacidad agotada.

Up in the Sky tendrá su presentación también en Our House con un show acústico, con entrada gratuita.

La PogoFest tendrá sede en el Teatro Vorterix, con una noche brit pop, con Oasis como excusa para un recorrido de música inglesa, sorteos y premios.

El jueves 13, Muster presentará un set acústico, con canciones propias, clásicas -y perlitas- de la extensa discografía de Oasis. Con entrada gratuita en Malabia 1670.

Los shows, lista de temas y horarios

El regreso de Oasis a Buenos Aires sucederá el sábado 15 y el domingo 16 en el Monumental. Las entradas están agotadas.

Su telonero será Richard Ashcroft, que tendrá sus shows mas grandes y masivos en nuestro país.

La lista de temas fue la misma en toda la gira, con los dos primeros discos como eje de la noche.

La apertura de puertas del estadio será el sábado durante la tarde, pero la maratón para los seguidores comenzará varios días antes.