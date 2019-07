“Tenemos fundadas sospechas para afirmar que el proceso electoral podría estar viciado de nulidad”, sostuvo ayer el presidente del Partido Justicialista (PJ) nacional, José Luis Gioja, en relación al sistema de transmisión electrónica del escrutinio provisorio que el Gobierno busca implementar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y que el sábado pasado, durante la primera prueba piloto, mostró serias deficiencias. “Este sistema es muy vulnerable y no da garantías de seguridad para que el escrutinio se realice sin problemas”, sentenció el dirigente. Además, los apoderados de esa fuerza reiteraron ayer una presentación a la Cámara Nacional Electoral en la que solicitaron que se instrumente un procedimiento de contingencia para todos los establecimientos donde se disponga que los resultados sean transmitidos electrónicamente.

Las fallas en el simulacro del nuevo mecanismo, que establece que los telegramas que se usan para el escrutinio provisorio sean escaneados y enviados directamente desde las escuelas, activó la alarma de los partidos políticos, que no sólo fueron excluidos del ensayo, sino que tampoco fueron informados sobre las causas que originaron el colapso de la plataforma provista por la empresa venezolana Smartmatic. Ni el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, ni el director nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand, ni la directora nacional de Reforma Política, Bárbara Schreiber, ni la cartera de Modernización que conduce Andrés Ibarra y de la que depende el Correo Argentino emitieron comunicaciones oficiales sobre la prueba fallida. Tampoco dieron a conocer las modificaciones que se realizarán en el procedimiento para que no vuelva a fracasar en el próximo simulacro, que tiene fecha para el 20 de julio, tres semanas antes de las PASO.

"Los resultados preliminares que arrojaron los simulacros realizados recientemente no dejan lugar a dudas: sólo el 33 por ciento de las 10 mil mesas que se sometieron a la prueba realizada por la Dirección Nacional Electoral pasaron el ensayo", aseveró Gioja al respecto. El ex gobernador de San Juan y titular del espacio opositor mayoritario indicó que "nuestros técnicos en informática nos advierten que hay mucho riesgo de manipulación de datos electorales en virtud de lo vulnerable que es el sistema que ofrece Smartmatic”, al tiempo que pidió “se vuelva al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas”. “Esto no debería alertar sólo al peronismo, sino a todas las demás fuerzas políticas de oposición al Gobierno que podrían sufrir las consecuencias de las irregularidades de un escrutinio electoral inseguro", consideró.

En paralelo, como adelantó Página|12, los apoderados del PJ, Jorge Landau y Patricia García Blanco, enviaron ayer a la Cámara Nacional Electoral una versión ampliada del escrito que ya habían presentado el 10 de abril y el 20 de mayo y donde solicitaban a ese órgano que intervenga en la situación e intime a la Secretaría que conduce Pérez para que ponga a disposición de las agrupaciones políticas el programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuentes, convoque a una universidad nacional para que analice el software y hardware a utilizar y “dictamine si resulta apto y seguro y si su implementación implica una mejora real con relación al sistema actual de telegramas” y “efectúe en un término perentorio y en presencia de los partidos políticos nacionales las pruebas operativas piloto de todo el sistema”. "En virtud de no haberse advertido solución a ninguno de los problemas planteados tanto en la presentación de abril como en la de mayo, es que venimos a solicitar la instrumentación del procedimiento de contingencia, que fuera oportunamente propuesto, para todos aquellos establecimientos donde se disponga que los resultados sean transmitidos electrónicamente", consignaron en el nuevo escrito al que accedió este diario. "Las tareas que se realizan dentro de los lugares de votación deben contar con la seriedad que el resguardo de la voluntad popular implica", sentenciaron.