Alberto Fernández deslizó críticas ante lo que sucede en Venezuela pero se diferenció de la postura del gobierno de Mauricio Macri al considerar que está vinculada a los intereses de los Estados Unidos. Fernández aseguró que Macri no debió haber reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado y evitó pronunciarse sobre la frase del mandatario argentino acerca de que “el que calla es cómplice” de lo que ocurre en Venezuela. “De la frase de Macri no opino porque no hablo para que me escuche Trump, Macri sí. Lo que sí digo es que en Venezuela hay un problema respecto de la calidad institucional”.