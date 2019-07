El 22 por ciento de las cuentas que emitieron tweets en el marco del último debate a gobernador son falsas o truchas. Así lo considera un relevamiento realizado por la consultora rosarina Episteme. "Según informes académicos internacionales respecto a cuántas cuentas falsas o truchas se encuentran en funcionamiento en la plataforma, el parámetro global es del 15 por ciento, por lo que la provincia de Santa Fe está superando el promedio global en un 7 por ciento", destacó Gustavo Menin, el titular de la consultora. Asimismo, el informe, que salió a la luz en los últimos días, sostiene que entre los términos más frecuentes en los tuits emitidos se encontró primero el hashtag "#BonfattiGobernador", con un 32 por ciento de intervenciones.

El informe se realizó a través de la automatización y recuperación de datos a través de una combinación de plataformas web. Episteme efectuó un recorte al recuperar solo los contenidos vertidos dentro del hashtag "#SantaFeDebate", el evento que se llevó a cabo exactamente un mes atrás. De ese modo, la consultora obtuvo una base de datos que contó casi 5 mil registros y 2088 usuarios involucrados durante el antes, durante y después del intercambio que tuvieron el peronista Omar Perotti, el socialista Antonio Bonfatti y el macrista José Corral en los estudios de Canal 3, en Rosario. Menin aseguró que "este tipo de distorsiones implica una necesidad de regulación más clara por parte de la plataforma analizada, pero también suponen consecuencias en la interpretación de los entornos digitales por parte de los usuarios".

"Tuvimos cuentas falsas operando y fake news de baja calidad con pauta publicitaria", aseguró Menin, para agregar: "Estas herramientas pueden llegar a ser efectivas si se profundiza la profesionalización de los grupos de trabajo a cargo. Teniendo en cuenta que los resultados electorales fueron ajustados, estas herramientas son una alarma. Ya que este contenido puede afectar a votantes desprevenidos que no confirman la información que circula con alguna fuente".

Por otro lado, el problema, amplió Menin, "no está en desactivar sino en la generación misma de las cuentas y el contenido falso". Y ese no es un problema que la plataforma considere "de gran relevancia". "Para 2014 Twitter contaba con solamente dos programadores enfocados en estos problemas de los 750 que componían su staff general. Y lamentablemente no se cuenta con información actualizada sobre estas proporciones para el 2019. De modo que la solución viene de la política. Teniendo en cuenta que, esta misma élite puede salir beneficiada por tales herramientas de comunicación política. Por lo pronto las organizaciones intermedias y el periodismo, tienen un rol clave para depurar la información falsa que circula y poner en debate la presencia de estas herramientas en la política local y provincial", explicó el consultor.

Episteme tomó una muestra de 240 casos, en los que determinó que un 53 por ciento de las cuentas intervinientes eran "verdaderas sin comportamiento spam". Pero un 22 por ciento fueron "verdaderas con comportamiento spam" y el mismo porcentaje que se encontró para el caso de las cuentas falsas, lo que representa 459 cuentas del total que participaron del hashtag. Finalmente, un 3 por ciento de las cuentas fue caratuladas como "dudosas".

Como datos respecto a los resultados del debate, Episteme destacó que un 32 por ciento de los tuits emitidos se hicieron con el hashtag "#BonfattiGobernador" y, con ese número, se convirtió en el término (o grupo de palabras, en este caso) más utilizado en la base total de mensajes. Y, de este modo, hizo del ex candidato socialista el referente con mayor presencia en la plataforma digital en el contexto del debate. Segundo quedó el hashtag "#OmarGobernador", con un 15 por ciento y "#JoséCorralGobernador" terminó en el puesto 21 con el 5 por ciento del análisis textual. Por otro lado, Episteme evaluó el contenido de las biografías de las cuentas que emitieron tuits en el marco del debate y descubrió que los términos más utilizados en tal información de contacto fueron "socialista" y "militante". La palabra "peronista" quedó en el sexto lugar.