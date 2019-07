Tras haber competido y enfrentado al oficialismo, una ex precandidata fue expulsada sin explicaciones del trabajo que realizaba desde hace casi nueve años en la comuna de Empalme Villa Constitución. Andrea Bejarán perdió las PASO del peronismo y luego se alió a su vencedor para enfrentar al actual presidente comunal, el Frente Progresista Raúl Ballejos, quien finalmente fue reelecto en el cargo. Pero la empleada comunal se llevó una gran sorpresa el viernes pasado, cuando una autoridad local la despidió. Bejarán espera alguna explicación formal y asegura: "En el trabajo no tengo problemas, si no me dan razones, la única que queda es que me echaron por hacer política en contra de ellos".

Empalme Villa Constitución es una localidad del Departamento Constitución, que según el censo nacional que se realizó en 2010 tiene 6410 habitantes. Se encuentra a 50 kilómetros al sur de Rosario. Como postulante del Movimiento Amplio Santafesino, dentro del Encuentro por Santa Fe que lidera María Eugenia Bielsa, Bejarán sacó 389 votos en las PASO y perdió claramente con Roberto Ávila, que alcanzó los 1224 sufragios. Pero al igual que todo el justicialismo santafesino, ambos trabajaron juntos para, en este caso, desbancar a Ballejos, el presidente comunal con más de diez años de gestión. No lo lograron por muy poco y el progresismo seguirá gobernando. Pero el resultado se convirtió en anecdótico para Bejarán, cuando el viernes recibió la mala noticia.

"Como todos los viernes, fui a cobrar, a mí me pagan por semana ya que soy eventual. Me llama el abogado de la comuna y me dice: `te tengo que dar una noticia, me toca la parte más difícil, la comisión comunal y la lista ganadora decidieron por mayoría que estás despedida, hoy es tu último día de trabajo`". Así de brutal se lo cuenta Bejarán a Rosario/12. "Fue todo en forma verbal, no lo podía creer, me sorprendió ya que en el trabajo no he tenido ningún inconveniente, ni con compañeros ni superiores, le pedí que me dé algo escrito y exigí una explicación, me dijo que no, que no tenía ninguna explicación. Le dije que quería hablar con el presidente, me dijo que no estaba, que se había ido y no había nadie", ahondó.

Bejarán no tiene dudas. Ya que no recibió un argumento razonable, "la única" en la que se detiene es que compitió contra Ballejos. "Es porque estuve en política, compitiendo, con una política opuesta a la de ellos, eso les molestó", consideró. Pero ella asegura que a lo largo de toda la campaña tomó todos los recursos necesarios para evitar conflictos con las autoridades de la localidad. "No he hecho campaña durante el horario de trabajo, he perdido un montón de entrevistas, hice dos solamente y le pedí permiso al presidente, que me dijo que vaya tranquila, que no había problemas", explicó.

Bejarán se desempeña en la comuna de Empalme desde el año 2010. Trabajó en la Inspección General y desde hace dos años se encarga del Centro de Licencias, donde asegura que no tuvo reproches sobre su tarea. "Hasta el día de hoy no tuve ninguna queja, siempre cumplí con todos, hablé con mi jefa y me dijo que no tuvo nada que ver, recibí muchas llamadas de gente preocupada, me sorprendió más el apoyo de la gente que el despido del trabajo", señaló la empleada, quien se mueve bajo una situación de precariedad llamada "eventual", en la que no tiene aguinaldos, vacaciones, obra social ni recibo de sueldo. "Hubo momentos durante la campaña en los que se amenazó a mis compañeros con que iban a perder su trabajo, a través del miedo se han asegurado algunos votos", cerró.