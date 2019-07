"Queremos una provincia distinta, nosotros vamos a cambiar las prioridades", apunta el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, en el primer spot de campaña que comenzó a rodar hoy. El video es protagonizado exclusivamente por el ex ministro de Economía y pone el eje visual en las recorridas por el territorio bonaerense que ya lleva tres años. "En cada ciudad escucho lo mismo: 'no llego a fin de mes', tengo miedo de perder el trabajo', 'no puedo pagar las facturas', 'no hay crédito para producir'", asegura Kicillof mientras las imágenes de su contacto con la gente en los pueblos y ciudades que visitó se intercalan con el encuentro con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la fórmula presidencial del Frente de Todos.

"Hicieron muchas y muy lindas promesas, pero no cumplieron nada de nada", destaca el dirigente kirchnerista apuntando a la campaña del macrismo y sus políticas reales y agrega que "también sentí en todos lados que la gente no bajó los brazos". Kicillof, que tiene a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, como compañera de fórmula, afirma en el spot: "Queremos una provincia distinta, nosotros vamos a cambiar las prioridades. Menos deuda y más producción, menos promesas y más hechos. Vamos a poner en marcha la provincia, lo vamos a hacer entre todos y todas."