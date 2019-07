"Todos juntos vamos a salir de este cono de sombra en el que nos han metido", señaló el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en la ciudad de Mar del Plata, donde se encuentra de visita en el marco de la campaña electoral y acompaña a la candidata a la intendencia de General Pueyrredón, Fernanda Raverta. "Este gobierno piensa que escrúpulos es una isla griega, pero para mí es un concepto de mucha importancia", afirmó el dirigente justicialista apuntando al macrismo y su campaña direccionada hacia la supuesta corrupción kirchnerista.

"Yendo separados no advertimos que abrimos las puertas a un gobierno atento a los intereses de pocos y desatento a los intereses de la mayoría. Nos unió darnos cuenta que necesitamos cambiar este presente", señaló Fernández ante las preguntas de los periodistas en el Hotel Hermitage de la ciudad balnearia.

"La inflación no se puede bajar de un golpe, como dijo (el presidente Mauricio) Macri. Va llevar un tiempo, pero seguro que no se baja bajando el consumo interno. Este Gobierno tiene que dejar de mentir. Lo que estamos viviendo es un desastre", agregó el ex jefe de Gabinete apuntando contra Cambiemos y las consecuencias de las políticas desplegadas desde el Estado.

La estrategia del macrismo

"Tenemos que reencontrarnos todos. Es imposible vivir en el país de la locura. El país de la locura lo siembra el Gobierno todos los días, porque creen que en la división ellos ganan y en la división perdemos todos", afirmó Fernández, acompañado por Raverta, el diputado Facundo Moyano y el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús.

“La Argentina hace muchos años que no tenía un endeudamiento de esta magnitud. El FMI será responsable de lo que pase de acá a diciembre. Así se los advertí e hice público: el dinero del Fondo era para pagar deuda, no para que se lo lleven los amigos de Macri", destacó Fernández, haciendo hincapié en el préstamo que el organismo financiero internacional comenzó a desembolsar hace unos meses. También recordó que había vivido “el país del default: no quiero entrar en default. Vamos a hacer todo lo necesario para cumplir con nuestras obligaciones, pero no lo vamos a hacer a costa de la gente", repitió Fernández, señalando que se pagaría el acuerdo con el FMI pero que no iba "a castigar a ningún trabajador ni a ningún jubilado".

Tarifas en cuotas

"Me avergüenza que los argentinos tengan que pagar las tarifas en cuotas para que ellos se sigan enriqueciendo. Las tarifas son centrales para el desarrollo de la economía y su costo tiene que estar vinculado a los sueldos de quienes las pagan", indicó abordando el aumento usurario que las tarifas tuvieron durante la presidencia de Macri y agregó que "lo primero que hay que hacer es desdolarizarlas", para volver a estándares acorde a los ingresos de los trabajadores.

"Las tarifas son centrales para el desarrollo de la sociedad y tienen que ajustarse al nivel de ganancias de la población. No puede ser que ellos ganen y nosotros perdamos", dijo el candidato presidencial para despejar dudas.

Fernández dio su respaldo a Raverta y su candidatura a la intendencia al recordar que sabían "que muchos argentinos se enojaron con nosotros y sabemos que en algunos casos tienen razón. Les pedimos que confíen en nosotros porque hemos aprendido y existe una nueva generación que sólo quiere mejorar la vida de la gente. Fernanda tienen un gran pasado y mucho futuro".

El dirigente justicialista reavivó las denuncias de los representantes del FdT de que podría haber fraude por las modificaciones que está realizando el Gobierno en las reglas electorales. "Estoy preocupado por el modo como se aseguró a esa empresa" el escrutinio electoral, apuntando a Smartmatic y aseguró que tenía "el dato de que es una devolución de gentilezas a favor de un aportante de campaña. Este Gobierno piensa que escrúpulos es una isla griega, pero para mí es un concepto de mucha importancia".

Participación popular

"No solamente créannos, ayúdennos", apuntó el candidato del FdT destacando la necesidad de la mayor participación popular posible para la etapa que se iniciará en caso de ganar las elecciones. Antes de finalizar, dejó claro el posicionamiento de su propuesta al señalar que los argentinos se enfrentan a un "verdadero dilema que tienen que resolver : Si los argentinos quieren seguir votando ajuste, vótenlo a Macri; no me voten a mí. Si quieren más pobreza, voten a Macri; no me voten a mí. Si quieren soluciones simples en la seguridad, voten a Macri; no me voten a mí. Ahora si quieren vivir en un país en serio que entre todos construyamos, ayúdenme".

Después de la conferencia, Fernández tendrá una reunión con empresarios industriales y del turismo de Mar del Plata junto al candidato del FdT a la gobernación, Axel Kicillof. Junto a Raverta cerrarán la jornada con un acto a las 18 en el club Talleres de Mar del Plata, ubicado en Magallanes 3878. Mañana Alberto Fernández y Axel Kicillof pasarán por Necochea para participar junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en un acto por el 9 de Julio.