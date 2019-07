Tocar un timbre en la puerta o en el aparato telefónico genera un acto reflejo. Los timbres suenan cada día y lejos de despertarnos, nos empobrecen y nos sumergen en las diferentes vicisitudes de una adaptación sin reservas y sin cuestionamientos. Pavlov ha sido tomado por los huevos de la proliferación del capital. (Lo digo en rosarino): tenemo lo huevo lleno de tanto timbrazo, pero sabemos que afortunadamente, las pilas se gastan…

En 1973, Lacan en Milán no puede pasar como otro salame, y sin dejarse picar fino por el gustito de la fama, dice: "La crisis, no del discurso del amo, sino del discurso capitalista, que es el sustituto, está abierta. No se trata en absoluto de que yo les diga que el discurso capitalista sea tonto, al contrario es algo locamente astuto… pero destinado a reventar… Una pequeña inversión en el discurso, basta para que marche sobre ruedas, no puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido, se consuma, se consuma tan bien que se consume."

Estamos soportando una ciencia neuroanal que pretende responder a todo, armada hasta los dientes por la parafernalia tecnológica y ejecutada por esos intermediarios, no sólo químicos, sino personalizados en el mundo de la imagen, que hacen a una política sin argumentos y sin posición. Se trata de una ciencia aplicada que convierte los intereses económicos y sociales en conocimientos neutros que se instituyen como verdades indiscutibles. Su finalidad no es ingenua, ya que conlleva la desestimación de la palabra y la aniquilación de las diferencias.

¿Se tratará de esperar que esta máquina loca y asesina, reviente sola y nos lleve puestos? Resulta claro que la exaltación de las conductas y su apoyo en el manejo arbitrario de las neurociencias, más la proliferación de objetos descartables, aptos para la voracidad y afines al torbellino mediático, conllevan un aplastamiento de las diversas subjetividades y la postergación angustiante de aquello que podría tener que ver con un deseo singular.

El modelo pavloviano se sostiene en la motricidad y la descarga, hecho que hoy resulta empobrecido por un ensalzamiento del individuo (indiviso y proclive al campo de las estadísticas) en desmedro del sujeto, que así, desapropiado, no podrá interrogar los significantes que le llegan del campo del Otro. Imponiendo slogan y consignas banales, que no pueden ser discutidas, ya que al no tener ningún fundamento argumental, producen la idea de que las cosas son así, porque lisa y llanamente son así.

El problema nos implica cuando se sostiene que soma y psiquis funcionan como una máquina, sobretodo una máquina de aprender normas, pautas y conductas. Los imperativos epocales vehiculizados por campañas meramente publicitarias, deben producir una sensación de falsa libertad, al tiempo que impelen a una felicidad suprema, donde debe imperar la euforia. Si hace falta recurriendo al antidepresivo de moda, no importa incluso, que vivamos como boludos alegres. Ya que se trata de sostener a cualquier precio, la ilusión de que se está eligiendo, cuando en verdad, vivimos plagados de mensajes que conducen a un sometimiento pasivo a las diversas estrategias de venta, bajo el imperio de la dictadura de la alegría.

Todo tiene que estar rigurosamente lleno o directamente desbordado, para tapar al costo que sea y de cualquier manera, aquello de lo que carecemos. Entonces la ignorancia deja de referenciarse en esa parte de incógnito que nos habita y es elevada a un no querer saber nada, del orden de la desapropiación de un sujeto esclavizado por el consumo, que compra ya y no puede situarse. Cualquier experiencia queda abolida en provecho de la instrumentación de un poder que sólo necesita experimentadores y experimentados. Como bien supo mostrar el maestro Bergman, en su filme insuperable: El huevo de la serpiente.

Si la angustia no es sofocada por el psicofármaco de moda o aplacada por el Spa de turno, tendremos que encontrar los modos de conmover el desgano y la apatía, que no hacen más que señalar que las pilas y el cargador se están agotando. Y ese hoy es nuestro verdadero desafío.

El psicoanálisis otorga dignidad a la diferencia: cada sufrimiento es singular, cada amor es único e irrepetible. La falla subjetiva no radica ni se afinca en la neurona y los tratamientos que proponen las neurociencias no son modernos, ni rigurosos, ni serios. Respondo entonces, desde el malestar en la cultura, malestar que no resulta de lo anecdótico o de lo circunstancial, ya que es estructural y está en la raíz de cualquier éxito o fracaso humano. El sujeto no se calcula por expertos ni viene con protocolo de "normalización civilizada", no podemos ceder la cultura. El sujeto consumidor y consumado no hará más que fallar, ya que nunca podrá estar a la altura de los mandatos de superación permanente y responder así, a la llamada meritocracia. Tal vez por eso, sigo eligiendo a Discepolín

Cuando la suerte que es grela,

Fayando y fayando, te largue parao

Grela es la mujer y la suerte es mujer, por lo tanto como en el génesis, apura la caída y deja al hombre "parao" (en bolas y a los gritos y por supuesto bien caliente, sin darle lo que tanto apetece). Nuestro lunfardo es esencialmente polisémico y cada palabra muta de acuerdo al contexto y a la enunciación. La grela puede tornarse percanta, naifa, papa, papusa y por supuesto mina, donde quedarse con la mina equivale a conseguir el ansiado tesoro. Una mina de oro puede ser explotada hasta quedar extenuada, seca y agotada, antes por el rufián de turno, ahora por el cínico y el canalla. En cambio, si es la mina del lápiz, nos recuerda que se escribe con el cuerpo y que para escribir hay que palpar algo de la posición femenina. Ante el avance, premeditado y calculado, de una reactualización de la degradación del objeto erótico, los objetos de consumo aparecen multiplicados y esto parece encarnizarse en variantes de la mercancía sexual, donde un buen culo reposa sobre un frasco de salsa. La oferta sexual excluye la pregunta por lo femenino y la mujer queda despojada de cualquier relación con aquello que nos causa, en el amor y en el deseo.

"Yira... yira..." La melodía del estribillo parece acunarnos con la tonalidad de un bálsamo que intenta mitigar dolores y penas, avisando que la vida es dura, y aun así, mejor si dura. Hoy más que nunca las "redes del poder" descargan una violencia inusual en pos de construir lenguajes "normales y normativizantes", que logren encarcelar al fin todas las palabras. Pero ocurre muy frecuentemente que la palabra no se detiene y se echa a andar como Lázaro, despertado de su sueño putrefacto por la eficacia de la voz y la palabra. Y por más que se intente someter a la humanidad a un despiadado intento de uniformidad, bajo el imperio de un idioma normal y estandarizado, la lengua se dispara y responde a un mandamiento ético: crece y se multiplica.

En momentos de terror financiero donde se echan por tierra, sueños y derechos, el sujeto abatido y consternado puede perder su capacidad de servirse de la palabra y solo logra articular algo, donde parece que es él quien habla, sin captar que en realidad es un reproductor parcial y pequeño del bombardeo sistemático de consignas falaces, que conducen a un silencio cómplice y miserable.

El problema aumenta cuando se vuelve sin más, a lo ya dicho, a lo ya escrito y cuando no se puede romper con el pensamiento esférico, donde precisamente todo se vuelve un eterno girar en redondo (pero con los Redondos y con Charly, seguimos haciendo el aguante): "Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir". En una reiteración previsible y monocorde, donde se persevera en el movimiento estéril que va de la ilusión a la desilusión, de la esperanza a la amargura y de la autoestima a la autocompasión.

Cualquier propuesta de regeneración moral necesita valerse de viejos postulados fascistas, donde se trata de recuperar la grandeza pérdida. Cuando nuestra práctica nos enfrenta a una pérdida que es constitutiva, que no responde a ninguna grandeza y que nos ubica en nuestra pequeña y torpe humanidad. Si se trata de la codicia sin límites, del miedo impuesto y exacerbado hasta el pavor social y de la artera mezquindad de los poderosos. El psicoanalista que aprende todos los días, de sus analizantes (que toman la palabra), de los artistas (que toman acción) y de los cientistas sociales (que proponen pensar), puede poner en juego su decir y dar batalla en lo simbólico cultural. Un psicoanalista que lejos de conducir a una cima de ascenso personal o de consagración exitosa, nos pone en relación con la pérdida y la creación.

Desde mi experiencia compruebo que el despliegue de la palabra nos coloca en relación a la ley del lenguaje (es decir, a lo más humano) e invita a ingresar en un mundo poético y transformador. Quizás ahí radique el arte de nuestro diálogo abierto y franco, jamás encarcelado en rótulos ni en diagnósticos que solo atenderán a la comodidad de un saber preestablecido. Cómo podríamos hacer lugar a la bienvenida desobediencia del adolescente o a cualquier rebelión necesaria y justa. Si quedamos petrificados en una imagen cristalizada y construida de manera especulativa o si naturalizamos el padecimiento, con esa penosa indolencia, desde la que se sostiene como prédica pastoral "que tendrá usted que ver con eso" o peor aún "por algo será". En cambio, si el analista ha sabido ganarse su justo lugar, abrirá el paso a esa mutación que opera en cada análisis: pasar del objeto resto a la dignidad del objeto causa.

El loco suelta su verdad, niños y adolescentes dejan de estar envueltos en esos paquetes masificados, algo se desenrolla, se abre, se agita… Entonces vale la pena intentarlo, probar, ensayar y también volver a fracasar, pero hacerlo cada vez mejor.

Psicoanalista, dramaturgo y director teatral.