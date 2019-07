En la Audiencia de Barcelona, una joven de 17 años que fue violada a los 14 en la provincia catalana de Manresa por una "manada" integrada por seis hombres relató entre sollozos cómo fue obligada por dos de los acusados a mantener relaciones sexuales amenazándola con un arma que, después, supo que era de fogueo.

Dentro de la sala de audiencias, oculta detrás de un biombo que protegía su identidad, la víctima identificó a los dos imputados principales. Aunque aclaró que tenía "flashes" a la hora de recordar lo ocurrido, sostuvo que fue Bryan Andrés quien incitó a la cadena de violaciones, acompañado en el comienzo por Maikel Pascual, alias Cuba.

“Lo tuve que hacer porque Maikel y Bryan se pasaban una pistola. Me sentí intimidada". Otro de los flashes que la ayudaron a reconstruir lo sucedido "es que yo estaba llorando y tenía a alguien con gafas encima. Creo que era el Negro (Yordanis de Jesús). Había mucha gente masturbándose”. Afuera del recinto, un numeroso grupo de personas, en su mayoría mujeres, recibió el ingreso de los acusados al grito de "no fue abuso, fue agresión", en referencia a que el delito cometido fue el de violación.

La adolescente recordó también que en la caseta donde ocurrieron los hechos, en el año 2016 "había un sofá, una mesa y linternas y celulares encendidos". Bryan y Maikel fueron los primeros en obligarla a tener con ellos sexo oral. La joven, que interrumpía un relato que la atormentaba, señaló que se sintió "intimidada" por las amenazas y ante esa circunstancia. "Tuve que hacerlo", dijo, para luego agregar que en esos momentos ella "estaba llorando" y a los pocos minutos tenía encima de ella a quien identificó como el Negro.

Al día siguiente despertó en casa de su amiga Melodi, porque la habían obligado a consumir alcohol. “Cuando desbloqueé el móvil, Bryan me llamó diciéndome que era una puta y que me había follado a todos". Durante la audiencia, la víctima estuvo acompañada por una psicóloga, porque tres años después de la odisea que le tocó vivir, sigue en terapia.





La presión social tras La Manada

Este lunes por la mañana, había sido convocada una concentración frente a la Audiencia de Barcelona, donde se concentraron centenares de personas. Es reciente la sentencia del Supremo Tribunal de justicia contra la Manada, por las violaciones cometidas por múltiples actores, que elevó las penas de nueve a 15 años de cárcel y cambió la calificación de los hechos de abusos a agresión. En este caso, la fiscalía ha calificado los hechos también de abusos sexuales , pero aún pueden elevarlo a agresión sexual, un delito con penas más graves.

El sábado 29 de octubre de 2016, cuando se produjo el caso relatado con angustia por su víctima, en la fábrica de Manresa cerca del campus universitario, concluyó con seis hombres de 19 a 26 años y otro de 39 acusados de abusar de una joven que estaba casi en estado de inconsciencia. Mientras se producía el ataque, un séptimo hombre miraba masturbándose. Ocurrió en una caseta abandonada en el camino de la Torre d’en Vinyes.

La adolescente contó que conocía a la mayoría de los acusados. Con Bryan Andrés había mantenido relaciones consentidas una semana antes. La chica reconoció que la noche de los hechos bebió “más de cuatro cubatas”. Estuvo con Raúl en la caseta donde más tarde la violarían. Como quería prolongar la noche se fue con sus amigos Santi y Melodi a casa de su tía para pedir permiso. Cuando volvieron entraron de nuevo en la fábrica, donde la víctima relata una primera agresión cuando fue a orinar. “Me dolía”, dijo para definir la agresión sufrida en ese lugar, pero luego aseguró que no recuerda nada más, por el estado en el que se encontraba.

Al despertar, prosiguió, le contó a su amiga Mélodi que sospechaba que habían vertido alguna sustancia en sus bebidas. “Mélodi me dijo que los seis me habían penetrado y yo, mientras, estaba llorando”.

Dejó la casa de la amiga, se fue caminando donde su tía, se duchó y acudió a buscar una pastilla del día después. Tres días mñas tarde presentó la denuncia. “Bryan me llamó al día siguiente de las violaciones para preguntar si me podía ayudar. Me pidió que no denunciará a nadie porque iba a meter a sus amigos en un lío”. La joven habló sobre como se siente desde aquella noche. “Me ha afectado. Dejé de estudiar. Me hacían el vacío. Necesité terapia”.