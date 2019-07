El mes pasado se vendieron 121.574 unidades, un 7,3 por ciento menos que en el mismo período del año pasado, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). A su vez, el indicador registró una caída de 20 por ciento con respecto a mayo. "Es una baja fuerte que nos lleva a replantear nuevamente lo que está pasando en el sector", destacó Alejandro Lamas, secretario de la CCA. En los primeros seis meses del año, el retroceso interanual acumulado llega al 6,8 por ciento por la caída en el poder adquisitivo de la población.

Los modelos más vendidos durante junio fueron Volkswagen Gol y Gol Trend (con una participación del 22 por ciento sobre el total), Chevrolet Corsa y Classic (15), Renault Clio (10), Toyota Hilux (9), Ford Fiesta (8), Fiat Palio (8), Ford Ecosport (8), Ford Focus (7), Ford Ka (7), y Ford Ranger (6 por ciento).

La cámara de concesiones reclamó medidas similares a las que se aplicaron en junio para intentar reactivar las ventas de los vehículos 0 Km, tanto nacionales como importados, con un costo fiscal de 1000 millones de pesos. "El mercado es uno solo. No hay mercado de 0 Km si no hay mercado de usados. Las buenas medidas implementadas por el Gobierno nacional, de la Ciudad y algunas provincias para incentivar las ventas de autos nuevos, deberían trasladarse también a los usados con el fin de no trabar el circuito comercial", señaló Lamas.

Unas de las medidas solicitadas es extender el no pago del impuesto a los sellos a las transferencias de los vehículos usados, no solo durante el período que dure el plan sino en el largo plazo. "Sería un incentivo muy valorado, tanto para la venta de 0 Km como de usados", aseguró el secretario.

La mayor caída en las ventas se registró en las provincias de Chaco (-25,4 por ciento), Santiago del Estero (-20,7), Salta (20,2) Formosa (-19,35) y Misiones (-19,05 por ciento), mientras que los mejores resultados fueron en San Juan, con un aumento de 8,39 por ciento, Neuquén (7,5) y Tierra del Fuego (4,9 por ciento).